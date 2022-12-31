نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية: إضاءة البرج الأيقونى بكامل ارتفاعه ووجهاته

محمد شعلان

أكد المهندس أحمد العربي، نائب رئيس جهاز العاصمة الادارية ، أن جميع المارة على المحاور الرئيسية والمدن المجاورة تستطيع أن ترى إضاءة البرج الأيقوني بكامل ارتفاعه ووجهاته، قائلا: "نقدر نشاهد البرج من أى مكان وفي إنجاز وصلت له العاصمة الإدارية كمشروع قومى كبير".

وأضاف أحمد العربي، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن العاصمة الإدارية هي السد الحالي في الفترة الحالية في ظل الحقبة الذهبية التي تمر بها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، موضحا أن العاصمة الإدارية على مساحة 230 ألف فدان والمرحلة الأولى 40 ألف فدان.

وتابع: "أغلب المشروعات انتهت بالفعل والبعض الآخر قارب على الانتهاء، والحي الحكومي تم الانتهاء منه بالكامل والسادة الوزراء يمارسون العمل داخل العاصمة الإدارية، وأغلب المشروعات شغالة".

وأشار، إلى أنهم في وزارة اسكان يشرفون بتنفيذ مشروعات منها منطقة الأعمال المركزية التي يوجد فيها الابراج ومشروع الحدائق المركزية ومشروع الحي السكني الثالث، مضيفا: "ده أول حي سكني يتم تنفيذه وخلص، ونشرف بتنفيذ الحي السكني الخامس وتنفيذ أعمال المرافق البنية التحتية بالكامل للمرحلة الأولى من اعمال صرف صحي وكهرباء.