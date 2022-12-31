مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد – المطرية"

بورسعيد - محمد عزام

لقي شخص أربعيني مصرعه، بينما أصيب آخر، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق "بورسعيد - المطرية".

استقبل مستشفى الزهور، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، محمود ابراهيم عبد السلام 43 سنة، مصابه بكدمات متفرقة بالجسم وكسر بالظهر واشتباه ما بعد الارتجاج، ورمضان حسن أحمد أبو طالب 46 سنة، وتوفي خلال تقديم الإسعافات له بالمستشفى.

ووضعت إدارة المستشفى، جثمان المتوفي تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن.



السيارة بالحادث