مسرح العرائس والقطار الكهربائى والقرود أشهر منتزهات الشراقوة في رأس السنة

تعد حديقتا الطفولة والحيوان بمدينة الزقازيق، أكثر الحدائق العامة بمحافظة الشرقية، التى تلقى إقبالا من قبل المواطنين، فى الأعياد والمناسبات، ورأس السنة.

فتقع حديقة الطفولة بشارع الجلاء، وهى أول حديقة عامة فى مدينة الزقازيق، سعر تذكرة 1.5 جنيه وبها ما يقرب من 100 لعبة بينها 20 لعبة مجانية، وأما الألعاب الأخرى مقابل 5 إلى 7 جنيهات الواحدة، فيوجد بها القطار الكهربائى والسيارات التصادمية والغربال والفنجان والمراجيح وغيرها، فضلا عن مسرح العرائس والذى يقدم فقرات ترفيهية والأراجوز للأطفال.

وخلف مديرية الزراعة، تقع حديقة الحيوان والتى تذكرة الدخول فيها 5 جنيهات للفرد، توجد حديقة أشهر زوجين القرود "سمر ووحيد" وجبلاية القرود هى أكثر الحيوانات جذبا للأطفال.

كما يوجد حديقة العاب للأطفال من الجهة اليمنى بها العديد من الأراجيح ومن جهة اليسرى تجد الكافيتريا وصالة العاب أطفال كهربائية بها السيارات التصادمية وهى بأسعار أقل من مماثلة لها فى الحدائق الخاصة الأخرى، والتى يجاورها بيت الزواحف والذى به تمساح يرقد فى بحيرة صغيرة وأقفاص زجاجية للثعابين، وفى الجهة المقابلة بحيرتين صغيرتين واحد للبجع وأخرى لفرس النهر، يجاورهم أقفاص القرود، وبالاستمرار بالتنقل فى الحديقة وسط المساحات الخضراء وتسجد العديد من انواع الحيوانات من أبرزها "ابوعوف" هو نوع من فصيلة الغزلان، و"أبو طوق" وهو من فصيلة القنفد وله طوق على راسة، الماعز الجبلاوى، الدجاج الوادى، الضب المصرى، أبوشوك، كبش اروى، النعام الاميو، ابو حرب سودانى، الجمل، الحصان، ماعز آسيوى، عصافير.