مسئول أوكراني: تضرر أكثر من 27 ألف مبنى في كييف منذ بدء العملية الروسية

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قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف أوليكسي كوليبا، إن 27 ألفا من المباني السكنية ومباني البنية التحتية تضرروا أو تم تدميرهم في جميع أنحاء كييف، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في شهر فبراير الماضي.

وأضاف كوليبا "أكثر من 27 ألف منشأة تضررت نتيجة القصف والضربات الصاروخية من قبل روسيا، حيث استهدفت موسكو المباني السكنية (حوالي 24 ألفا منها) والمدارس ورياض الأطفال ومنشآت الرعاية الصحية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأوضح أن 46 منطقة من أصل 69 آخرين في جميع أنحاء كييف تم تدميرها بالكامل جراء الأنشطة العسكرية.

وتابع المسئول الأكراني "شهدت حوالي 270 منطقة في جميع أنحاء كييف أسوأ حزن لهذه الحرب بسبب الأشخاص الذين لقوا حتفهم.. ففي منطقتنا، سقط 1368 مواطنا ضحية للأعمال العسكرية ونيران الصواريخ من القوات الروسية، ولسوء الحظ، فإن حصيلة الخسائر ليست نهائية مع استمرار الضربات الصاروخية، مما يؤدي إلى الدمار والوفيات".

وأكد أنه بعد تحرير عدة مناطق، سارعت السلطات لاستعادة الاتصالات والبنية التحتية الحيوية في أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى إعادة إمدادات الطاقة التي انقطعت وسط العمليات العسكرية، إلى 525 منطقة وإمدادات المياه إلى 123 منطقة.