محافظ دمياط تعلن عن تنفيذ عدد من المشروعات خلال عام 2022.. تعرف عليها

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن ابرز المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الصحة خلال عام 2022.

وأشارت المحافظ إلى أنه تم تنفيذ عدد (57) مشروعا وأبرزها:

•إنشاء مبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوي بمستشفى دمياط العام،إنشاء بنك الدم الإقليمي، رفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات مستشفى السرو المركزى مستشفى الروضة المركزي، تطوير مركز صحة أول، انشاء وحدة صحة أسرة الكحيل ، وحدة صحة أسرة المأمورية ،وحدة صحة أسرة أبو سعادة الكبري وحدة طب أسرة بكفر المنازلة وحدة طب أسرة شطا وحدة صحة أسرة الجبايلة

جارى تنفيذ عدد (15) مشروعات أبرزهم:

•مشروع إنشاء مستشفى الصحة النفسية وعلاج الادمان بدمياط الجديدة، إحلال وتجديد وتجهيز مستشفى فارسكور المركزي .

وعن القوافل الطبية فقد تم إقامة (229) قافلة طبية مجانية ليستفيد منها (414656) مريض ،وتم إصدار (1547) قرار علاج على نفقة الدولة وتحويل (10385) مريض لتكملة علاجه داخل المستشفيات .

كما اشار المحافظ الي انه تم تنفيذ العديد من المشروعات المحلية الجاري تنفيذها : إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة و النصب التذكارى، تطوير المزرعة السمكية بالرطمة، إنشاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط،إنشاء مبنى مرور دمياط، إنشاء الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، المركز التكنولوجي لمدينة السرو، تطوير ورفع كفاءة مبنى مديرية التنظيم والإدارة بشطا، صيانة وترميم ورفع كفاءة مبنى الإدارة الزراعية بفارسكور

وفي مجال مشروعات الخدمات المحلية من المشروعات المحلية المنفذة :

-إنشاء المركز التكنولوجي بمدينة كفر سعد،إنشاء المركز التكنولوجي بمدينة ميت أبو غالب،إنشاء المركز التكنولوجي بمدينة الروضة،إنشاء مبنى الوحدة المحلية بقرية الزهراء،إنشاء مبنى الوحدة المحلية بقرية العباسية،إنشاء موقف سيارات الأجرة بشطا إنشاء موقف سيارات الأجرة بعزب النهضة،إنشاء موقف السيارات بعزبة البرج

-إنشاء موقف السيارات بمدينة أبو غالب

-مبنى الحماية المدنية شارع فكرى زاهر

-إنشاء ساحات انتظار رأس البر (موقف رأس البر )،تطوير مبنى هيئة تنشيط السياحة بشارع 109 بمدينة رأس البر، تطوير مبنى المجلس القومي للسكان،تنفيذ أعمال الصيانة والترميم بمنى التأهيل المدني،تطوير مبنى مديرية التضامن الاجتماعي،انشاء ملحق مبنى مديرية الزراعة، إنشاء ملحق بمديرية التنظيم والإدارة.