محافظ الأقصر يستقبل نقيب عام المهندسين لمناقشة دعم التنمية بالمحافظة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، المهندس طارق النبراوي النقيب العام لمهندسي مصر والوفد المرافق له، حيث لمناقشة أهمية التعاون بين نقابة المهندسين مع محافظة الأقصر وسبل تقديم الدعم لتحقيق التنمية بالمحافظة، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الوضع الحالي لكافة القطاعات بالمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر، خلال اللقاء على أن الأقصر تتمتع بمقومات سياحية وزراعية واستثمارية وصناعية واعدة، لافتاً إلى أنها تعد من المحافظات التي تتميز بوفرة إنتاجها من بعض المحاصيل الزراعية في مقدمتها الطماطم وقصب السكر والموز، كما أن الأقصر بها العديد من المصانع، وستشهد قريباً الكثير من المشروعات الاستثمارية سواء فى القطاع الخاص أو الحكومى لتوفير فرص العمل للشباب وفتح مجالات أخرى للعمل بخلاف قطاع السياحة.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يأتي لقاء محافظ الأقصر والنقيب العام لمهندسي مصر على هامش زيارة نقيب المهندسين لمحافظة الأقصر لوضع حجر الأساس لأرض نقابة المهندسين الفرعية الجديدة وتكريم عددا من المهندسين الذين بلغوا سن التقاعد على هامش الاحتفالية.

وضم وفد المهندسين خلال لقاء محافظ الأقصر، كل من اللواء مهندس محمد ناصر أمٌين صندوق النقابة العامة، والدكتور مهندس أحمد البدوي نقيب المهندسٌين بمحافظة المنيا، والدكتور مهندس محمد عباس نقيب مهندسى أسوان، والمهندس محمد على محفوظ نقيب مهندسي الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول جهاز التعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، والمهندس دكتور عبد الفتاح هاشم نائب رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، تسلم قيادات وأعضاء مجلس نقابة المهندسين بقيادة المهندس محمد محفوظ نقيب مهندسين الأقصر، قطعة الأرض بوسط المدينة، وذلك بدعم من المهندس طارق النبراوى النقيب العام للمهندسين، عقب سلسلة لقاءات لإنشاء مقر ونادى لأول مرة لخدمة مهندسين الأقصر، حيث يقول المهندس محمد محفوظ نقيب مهندسين الأقصر، أنه نجحت مجهودات قيادات مجلس نقابة المهندسين والزيارات لمقر النقابة العامة فى القاهرة على مدار الفترة الماضية، تم الحصول على قطعة أرض بوسط المدينة وذلك عقب تسعة أشهر من البحث والتفاوض والمقارنات، وذلك عقب زيارة وفد النقابة بالأقصر إلى المهندس طارق النبراوى النقيب العام للمهندسين بالقاهرة بتاريخ الأول من أكتوبر الماضي.



محافظ الأقصر يستقبل النقيب العام لمهندسي مصر لبحث التعاون



محافظ الأقصر يستقبل النقيب العام لمهندسي مصر لمناقشة دعم التنمية