اليوم السابع
Ads
السبت، 31 ديسمبر 2022 09:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث مجلس الوزراء: إصدار 8 رخص ذهبية خلال الفترة الماضية

السبت، 31 ديسمبر 2022 08:21 م
متحدث مجلس الوزراء: إصدار 8 رخص ذهبية خلال الفترة الماضية السفير نادر سعد
محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق على إصدار 8 رخص ذهبية خلال الفترة الماضية والتى يعد إنجازا كبيرا، مضيفا أنه خلال الخمس سنوات الماضية رخصة ذهبية واحدة فقط ولكن في ظل تولى الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء تم إصدار 8 رخص ذهبية في فترة قصيرة. 
 
وأكد أن حديث رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية حمل كثيرا من الأخبار التي تحمل الطمأنينة للشعب المصري، حيث لدينا خطة تضمن وجود موارد دولارية خلال عام كامل.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامجه "حضرة المواطن" أن عجلة الإفراج عن البضائع من الموانىء بدأت ولن تتوقف، وسيتم العمل على الانتهاء منها قبل بداية شهر رمضان، حتى يكون هناك وفرة من المعروض من السلع فتنخفض الأسعار.
 
وتابع السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة سيكون بها وفرة من السلع، حيث لدى الدولة مخزون من السلع الاستراتيجية.

نادر سعد

رخصة ذهبية

سيد على

حضرة المواطن

مجلس الوزراء



الموضوعات المتعلقة

متحدث الحكومة: وضع حد أدنى وأقصى لسعر السلعة مسئولية "الغرف التجارية والصناعات".. نادر سعد: 12 جنيها سعر كيلو الأرز السائب.. ومصادرة سلع المنافذ المخالفة.. والدولة تحملت صدمات الزيادة وضخت السلع فى الأسواق

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:35 م

متحدث الوزراء: أى مشروع يُصدر أكثر من 50% من إنتاجه مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية.. نادر سعد: الحصول عليها يعنى تشغيل المشروع وإدارته.. والشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية تضخ 800 مليون دولار من الاستثمارات

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 12:27 ص

متحدث الحكومة: تلقينا إشادات من جميع المشاركين بقمة المناخ.. نادر سعد: كانت من أنجح الدورات.. ومشكلة المناخ أكبر أزمة تواجه العالم.. والزوجة الأجنبية للمواطن المصرى لا يحق لها الحصول على سيارة ضمن المبادرة

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 10:55 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة