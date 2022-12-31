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متحدث الحكومة: الإفراح عن بضائع بـ 6 مليارات دولار منذ بداية الشهر الجاري

السبت، 31 ديسمبر 2022 06:49 م
متحدث الحكومة: الإفراح عن بضائع بـ 6 مليارات دولار منذ بداية الشهر الجاري السفير نادر سعد
محمد شرقاوى

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أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه خلال الفترة الأخيرة شهدنا إنفراجة في ملف الإفراج عن السلع من الموانيء، مضيفا:"خلال أول 23 يوم من ديسمبر أفرجنا عن سلع بقيمة 5 مليار دولار".
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير والمذاع على قناة صدى البلد، " خلال 4 أيام افرجنا عن سلع بقيمة 1.2 مليار دولار، والأسواق بدأت تتأثر تأثرا إيجابيا بزيادة المعروض من السلع بعد الإفراج عن السلع من الموانيء، و الإفراح عن بضائع بـ 6 مليار دولار منذ بداية الشهر الجاري ديسمبر 2023".
 
وتابع نادر سعد، "الحكومة عملت على الإفراج عن السلع والمنتجات من الموانيء، والمصانع ستستأنف عملها بشكل طبيعي".
 

نادر سعد

الافراج الجمركى

الافراج عن السلع

الحكومة



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