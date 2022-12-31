ما هو مرض جلد الدجاج وكيف تحمى نفسك منه فى الشتاء؟

فاطمة ياسر

هل سمعت مسبقًا عن مرض جلدي يطلق عليه "جلد الدجاج"؟.. خلال هذا التقرير ووفقًا لموقع "indiatoday-"، سنتعرف أكثر عن هذا المرض.



"جلد الدجاج" هو حالة جلدية شائعة تتفاقم خلال أشهر البرد، ويُطلق عليه أيضًا اسم جلد الفراولة ، ويجب إدارته وعلاجه فور اكتشافه.

الشتاء يعد من مواسم السنة السيئة في الحفاظ علي صحة البشرة، فتتفاقم العديد من الأمراض الجلدية مثل الجفاف والحكة في الأشهر الباردة ويتعين علاج العديد من الأمراض الجلدية بعناية.

وخلال هذا الوقت، يكشف أطباء الأمراض الجلدية عن علاج حالات التقرن الشعري أو جلد الدجاج ، وهو مرض جلدي حاد، في كثير من الأحيان.

ويحدث هذا المرض عندما يتم انسداد بصيلات الشعر بالزيت والبكتيريا والجلد الميت الذي لا يمكن أن يخرج، وهذا يشكل البقع الداكنة التي لها مظهر منقط وحفر.

وحول ذلك قالت الدكتورة شيرين فورتادو ، استشارية طب الأمراض الجلدية والتجميلية بمستشفى Aster CMI ، إن النتوءات تظهر خلف الذراعين والفخذين، في بعض الأحيان ، تكون هذه الحالة شائعة بين النساء اللائي يقمن باستخدام الشمع أو الحلاقة في كثير من الأحيان.

ووفقًا للدكتورة نيشيتا رانكا، أخصائية الأمراض الجلدية في مؤسسة عيادة الدكتور نيشيتا للبشرة والشعر والتجميل، التي أشارت أنه في معظم الأحيان يكون الإصابة بهذا المرض وراثيًا، ولذلك، قد يكون لدى المرء الكيراتين الذي يسد بصيلات الشعر ولا يستطيع الخروج منه، و في بعض الأحيان ، يمكن إدارته ببعض التغييرات في نمط الحياة، وإنه كذلك غير مؤلم.

ومع ذلك، يمكن للأشخاص الذين يعانون من قشرة الرأس أن يشعروا بالحكة ويمكن أن يكون ذلك مؤلمًا فجلد الدجاج في معظم الأحيان يشبه ورق الصنفرة.



ويمكن أن يزداد جلد الدجاج سوءًا خلال الشتاء عندما تكون الرطوبة منخفضة، وفي الصيف ، بسبب الرطوبة ، تتحسن البشرة ولكن الجلد المنقط والمتحمر موجود دائمًا. كيف يتم التتعامل مع جلد الدجاج في الشتاء؟ -خذ حمامًا فاترًا سريعًا وقلل من الوقت الذي تستخدمه أثناء الاستحمام.

-كن لطيفًا على الجلد ولا تستخدم صابونًا شديد القسوة ومنظفات رغوية خفيفة.

-عند استخدام الكريمات ، استخدم كريم الذي يحتوي على اليوريا وحمض اللبنيك وحمض الساليسيليك، ونستخدم هذه المنتجات جنبًا إلى جنب مع المرطبات للمساعدة في تنعيم البشرة.

-إذا كنت تمارس التمارين الرياضية ، فلا تستخدم الملابس الاصطناعية لأنها ستزيد من تفاقم الحالة.

-تجنب الفرك أو استخدام اللوف أثناء الاستحمام. إنها مثل الحلاقة أو الشمع.

-تأكد من ترطيب البشرة واستخدم الكثير من الترطيب في هذا الطقس.