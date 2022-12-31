ماكرون: تجنب انقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك أكبر تحديات 2023 فى فرنسا

كتب محمد جمال

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بمناسبة العام الجديد، إنه يجب تجنب انقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك فرنسا خلال عام 2023 معتبرا ذلك أكبر تحديات العام الجديد فى فرنسا، بحسب سكاى نيوز.

من ناحية أخرى، أكد المستشار الألمانى أولاف شولتس أن الأزمة في أوكرانيا اختبار "صعب" لألمانيا، داعيا مواطنيه إلى "وحدة الصف وتوفير الطاقة في العام الجديد"، معربا لهم عن شكره على ترشيد الاستهلاك، بحسب "روسيا اليوم".

وفي رسالة متلفزة بمناسبة العام الجديد، أشاد شولتس بجهود شعبه لتوفير الطاقة وسط أزمة الوقود.

وقال: "الكثيرون قلقون بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شعر الجميع بانعكاس عواقب الصراع على حياتهم اليومية، لاسيما أثناء التسوق في السوبر ماركت، ومحطات الوقود، أو دفع فواتير الكهرباء والغاز".

وأكد أنه سيتم افتتاح محطات جديدة للغاز المسال، وحث الشعب الألماني على الاستمرار في توفير الطاقة، قائلا إن "خزانات الغاز ممتلئة بفضل الطاقة التي تم توفيرها في الأشهر الأخيرة".

واختتم شولتس حديثه قائلا "إن حملة توفير الطاقة هذه ستكون مهمة خلال الأشهر المقبلة، لذلك أود أن أشكركم اليوم".

وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الألمانى يواجه شتاءً صعبًا، حيث عانت الصناعة من نكسة أخرى، ففى أغسطس، انخفض الإنتاج والطلبات الواردة، وواصلت مبيعات التجزئة اتجاهها الهبوطى فى أغسطس، فى ضوء الزيادات المرتفعة فى الأسعار، حيث لا يزال مناخ المستهلك يشير إلى الأسفل.

وأشار تقرير الحكومة إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 10.0% فى سبتمبر، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر 1951، وقد ساهم فى ذلك انتهاء صلاحية تخفيض ضريبة الطاقة على الوقود وتذكرة التسعة يورو.

وبالنسبة للنصف الأول من عام 2022، أبلغت محاكم المقاطعات الألمانية عن إجمالى 7113 حالة إفلاس للشركات، أى أقل بنسبة 4% مما كانت عليه فى النصف الأول من عام 2021.