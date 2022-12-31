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كم عدد الأبناء للأم المثالية لعام 2023؟.. التفاصيل

السبت، 31 ديسمبر 2022 09:00 ص
كم عدد الأبناء للأم المثالية لعام 2023؟.. التفاصيل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على استقبال طلبات الاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2023، ويستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم 5 يناير 2023 بمديريات التضامن على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتتضمن شروط الاختيار للخاصة للفئات، ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية "شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان"، بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز بإحدى المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا غير قابل للتعلم.

ومن ضمن الأمهات المثاليات لهذا العام اختيار أم لديها أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة "التمكين الاقتصادي"، فهى الأم التى قامت برعاية أسرتها وتربية أبنائها، إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة، واستطاعت المساهمة فى رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسرة.

فيما تتضمن شروط اختيار الأم البديلة بأحد دور الرعاية، ضمن الأمهات المثاليات، فهى الأم التي قامت برعاية وتربية الأبناء "كريمى النسب" داخل أحد دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويستلزم أن يكون الابن أو الابن البديل بالدار قد حصل على مؤهل علمي مناسب، وأن تكون الأم قد قامت بواجبها نحو الابن أو الابنة في التعليم والصحة، وإعطائهم القدر المناسب من الاهتمام والحب والحنان الذى أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، بالإضافة ألا يقل عمر الأم عن 45 سنة، وأن تكون الأم حاصلة على مؤهل علمى مناسب، وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 سنة.


التضامن

الام المثالية 2023

مسابقة الام المثالية 2023

معايير اختيار الأم المثالية

شروط اختيار الأم المثالية

مسابقة الام المثالية

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