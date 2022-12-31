قبل احتفالات رأس السنة.. الداخلية: توفير مناخ آمن للمواطنين (صور)

قبل انطلاق احتفالات رأس السنة، أكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين.

وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعداداً لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.. فقد اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية من خلال الانتشار الأمنى المُكثف بكافة المحاور والميادين وبمحيط المنشآت الهامة ودور العبادة، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.