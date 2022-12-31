اليوم السابع
Ads
السبت، 31 ديسمبر 2022 04:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"عرين الأسود" تحذر إسرائيل: نحن أقوى بأضعاف مما كنا.. وزمن الهدوء لن يعود

السبت، 31 ديسمبر 2022 04:00 ص
"عرين الأسود" تحذر إسرائيل: نحن أقوى بأضعاف مما كنا.. وزمن الهدوء لن يعود الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية بيانا، عقب اقتحام قوات إسرائيلية الجمعة البلدة القديمة في نابلس واعتقال فتى هناك، حذرت فيه تل أبيب من تكرار عملياتها.

وأعلنت "عرين الأسود"، الجمعة، أنها تصدت لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى البلدة القديمة من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية صباح اليوم، مؤكدة أن زمن الهدوء لن يعود وأن لا هدنة ولا سلم مع الاحتلال.

وقالت "عرين الأسود" في البيان إنها تصدت للقوة المقتحمة منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة 11 صباحا، وشكّلت حولها حزاما ناريا كثيفا ومتواصلا، وعبوات ناسفة. 

وأضافت: "ثلاث ساعات ورصاص مجاهدى العرين وعبواتهم الناسفة تنهال على رؤوس المحتل دخلها تحت الرصاص وخرج منها تحت الرصاص".

وتابعت مجموع "عرين الأسود" قائلة: "زمن الهدوء الذي تتغنى به دولة الاحتلال لن يعود.. مجاهدونا اليوم أكثر قوة، ورصاصنا اليوم أكثر، كل يوم نزيد قوة وتزيدون ضعفا، قلناها ونقولها لكم مجددا حربنا معكم طويلة وخسائركم كثيرة، وهذا أمر لم تعتادوا عليه، لن تجدوا منا هدنة، لن تجدوا منا بصيص سلم، وسنرى من سيحاصر من".

وبينت أن كل هذه القوات التي دخلت منذ الساعة الثامنة صباحا مستخدمة كل أنواع النيران والتكنولوجيا، عندما فشلت وتحققت بها بالغ الإصابات خرجت ببيان اعتقال طفل يبلغ من العمر 16 عاما.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت صباح الجمعة البلدة القديمة من مدينة نابلس وفرضت حصارا عليها، وطوقت أحد المنازل واعتقلت الشاب أحمد المصري، وسط اشتباكات مسلحة أصيب فيها عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت منزلا بالبلدة القديمة وسط مواجهات عنيفة مع عدد من الشبان الذين حاولوا التصدي للاقتحام.

كما نشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة لطائرة مسيرة تلقي قنابل الغاز خلال اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس صباح الجمعة.


نابلس

عرين الاسود

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى

الضفة الغربية

البلده القديمه



الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. البرازيل تعلن الحداد على وفاة بيليه.. وثائق بريطانية: حكومة بلير أيدت قتل بن لادن قبل 9 أشهر من 11 سبتمبر.. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عمار مفلح فى نابلس

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 12:00 م

إصابة فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة فى نابلس

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 11:56 ص

قوات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد عمار مفلح فى نابلس

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 09:58 ص

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 08:22 م

العالم هذا الصباح.. مغامرات بابا نويل فى البحار.. سانتا كلوز يقدم الهدايا للأسماك فى طوكيو.. أوكرانيا: 9 وحدات طاقة نووية تعمل ضمن نظامنا للطاقة.. استشهاد شقيقين فلسطينيين بعد دهس مُستوطن لهما في "نابلس"

الأحد، 18 ديسمبر 2022 09:00 ص

استشهاد شقيقين فلسطينيين بعد دهس مستوطن لهما فى "نابلس"

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:05 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة