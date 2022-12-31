طفرة إنشائية شهدتها ملاعب ومراكز شباب كفر الشيخ خلال 2022.. اعرف التفاصيل

طفرة إنشائية شهدها ملاعب ومراكز شباب كفر الشيخ 2022

ضم عدد من اللاعبين لمنتخب مصر للمصارعة والتايكوندو بالمشروع القومي للموهبة

إقامة مشروعات لأندية الفتاة والمرأة وندوة دينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة

شهدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ على مدار عام 2022، تنفيذ حزمة ضخمة من البرامج والفعاليات التي تهتم باكتشاف ودعم المواهب المتنوعة من النشء والشباب، وتطوير أداء مراكز الشباب التابعة ويبلغ عددها 245 مركز، لتكون مقصداً لكل فئات المجتمع و الإختيار الأول لهم لقضاء وقت ترفيهي وممارسة الرياضات المختلفة بأنديتها المنتشرة بواقع 22 نادي رياضي.

وحرصت المديرية على تقديم البرامج الرياضية والتثقيفية وغيرها من الفعاليات لأعضائها من النشء والشباب التي تسهم في إعدادهم بدنياً و فكرياً تحقيقاً لرؤية الوزارة الرامية للريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة بما يؤدى لتعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية، وتطوير قدراتهم وذلك بقيادة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة .

المشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي قصة نجاح يكتبها الأبطال



أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بمجهودات مديرية الشباب والرياضة، و الأداء المتميز لجميع العاملين في تنظيم المشروعات التطوعية التي تقدم من خلال مراكز الشباب، والأندية الرياضية بمتابعة الإدارات العامة بالمديرية بقيادة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

انضمام 4 لاعبين لمنتخب المصارعة



وشهد عام 2022 تكريم محافظ كفر الشيخ، أبطال مصارعة بيلا الأربعة المنضمين لمنتخب مصر من أبناء المشروع القومي في أكتوبر الماضي، على خلفية فوزهم بالمركز الأول بالبطولة الأفريقية التي أقيمت بالمغرب الشقيق في مايو الماضي ضمن سجل من الإنجازات حققه المشروع القومي بالمحافظة خلال 2022 الذي شهد فوز لاعبي تايكوندو مطوبس بالمراكز الأولى في بطولات البومزا أولها كان بجامعة المنصورة في أغسطس حاصدين 3 ميداليات ذهبية و 3 فضيات وتكرر الإنجاز باقتناصه ذهبية بطولة البومزا بوسط الدلتا في أكتوبر الماضي و ثلاث ميداليات ذهبية، وأخرى فضية ببطولة البومزا الأكبر التي أقيمت بالمركز الأوليمبي بالإسكندرية في 17 ديسمبر، كما فاز ابطال المصارعة بذهبية وفضية وبرونزية بطولة الجمهورية المفتوحة للكبار برأس البر .

كما سعى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة و الدكتور جمال الشهاوى، المشرف العام على المشروع إلى دعم المواهب الرياضية وفي لعبة كرة السلة تم الإعلان عن انضمام لاعبين جدد للمشروع وعقدت اختبارات الانتقاء في يونيو الماضي، وتقدم 140 طفلا للاختبار وأسفرت الاختبارات عن إنضمام 12 لاعب ويخضعون لتدريب ثلاث أيام من كل أسبوع .

طفرة إنشائية شهدها ملاعب ومراكز شباب كفر الشيخ 2022



شهدت الهيئات الرياضية والشبابية بمديرية الشباب و الرياضة طفرة انشائية كبيرة شملت إنشاءات جديدة للأبنية والملاعب الى جانب الإضافة الرائعة لمبادرة حياة كريمة بمرحلتها الأولى بقرى مطوبس، نذكر منها إنشاء ستة أدوار بنادي دسوق الرياضي، انشاء ملعب جديد لنادي المركزية بالحامول، انشاء ملعب نادى سخا، وملعب اكليرك بنادي دسوق، تطوير ملعب الإكليرك بنادي الإرادة والتحدي، واستكمال الدور الثاني بنادي قلين، تطوير ملعب نادي ناصر وإنشاء سور نادي الإرادة والتحدي، و جارى تطوير وانشاء ملاعب ومقرات ادارية في خمسة مواقع أخرى، أما عن مراكز الشباب التي تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم إنشاء 6 مقرات جديدة بملاعب كرة القدم وأسوارها كما تم رفع كفاءة 7 مقرات بها ورفع كفاءة 3 ملاعب وانشاء ملعب جديد لمركز قديم بقرى مطوبس، وتم إنشاء مقرين إداري جديد لمراكز أبو غنيمة و أريمون، وإحلال وتجديد 11 ملعبا بمراكز الشباب ورفع كفاءة وتطوير 23 مركز شباب، واستكمال وتطوير 4 غرف خلع الملابس، رفع كفاءة وتطوير الحمامات، رفع كفاءة وتطوير المعسكر ببلطيم.

مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية مقصد جميع فئات المجتمع



قدمت الإدارة العامة للشباب حزمة كبيرة من البرامج التطوعية والتثقيفية وغيرها من الفعاليات التي تهدف لاستيعاب طاقات الشباب، واكتشاف مواهبهم وتنميتها بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب والتي وصلت إلى 14 مشروعا تطوعيا استفاد منها 2224 شاب و فتاة، بالإضافة إلى مشروع " المصريون يتعلمون لمحو الأمية وتعليم الكبار " شمل التطبيق في 117 فصلا، كذلك المشروع البيئي التطوعي لتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعي والتطوعي بمراكز الشباب بمشاركة 25 مستفيد بكل مركز شباب بإجمالي 2224 شاب، فضلاً عن الدوري الرياضي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر الذى شهد منافسة ثلاثة معارض لأندية الفتاة و مسابقات في كرة السلة و كرة القدم شارك بها 500 مستفيد و مبادرة ساعة رياضة 7 الصبح و مبادرة ساعة رياضة 5 مساءً والتي شهدت مشاركة ما يزيد عن 8000 مشارك من النشء والشباب وقدمت منافسات رياضية وبرامج ترويحية وتثقيفية لرواد مراكز الشباب من كافة الأعمار، كما قدمت مبادرة يوم الشباب المصري شارك بها 4000 مستفيد .

و استحوذ دوري مراكز الشباب على اهتمام الجماهير الذى يلتقى فيه الفرق بواقع 2000 لاعب في التصفيات التمهيدية حتى الصعود للمنافسة على مستوى المحافظة، ليشهد اللواء نور الدين اللقاء الختامي الذي توج فريق محلة دياى بطلاً لدوري مراكز شباب كفر الشيخ، أما عن القادرون باختلاف فكان لهم برامج رياضية خاصة احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم نادي الإرادة والتحدي شارك بها 50 لاعب و لاعبة، جاءت البرامج الكشفية لتقدم 8 برامج كشفية لعدد 1008 مستفيد على مستوى المحافظة، ما بين دورات للإسعافات الأولية، إدارة الأزمات، المهرجان الكشفي المجمع لفرق الجوالة، دورة تدريبية لصقل وتنمية مهارات رواد الرهوط لفرق الجوالة والجوالات، المسابقه الرياضية في تنس الطاولة، معسكر تدريبي لتنمية المهارات الكشفية .

تقديم 11 مشروعاً فنيا شارك فيه 2537 شابا وفتاة



حرصت الإدارة العامة للشباب على تقديم البرامج الفنية المتنوعة بمراكز الشباب، و التي بلغ عددها 11 مشروع و شارك بها 2537 شاب و فتاة مثل: "الإعداد والتجهيز للمسابقة القومية لمراكز الفنون على مستوى الجمهورية، مسابقة الرسم الفوري، القوافل الثقافية للمسارح المتنقلة بالتعاون مع فرع الثقافة بالمحافظة، قافلة فنية ترفيهية بالتنسيق مع الجامعة، مسابقة فنية عن الاشغال اليدوية، مركز الفنون الذي يقدم تدريبات على الفن التشكيلي ،الموسيقى، الكورال وكذلك المسابقة الفنية الكاريكاتورية عن قضايا الساعة" .

ورش عمل وندوات



كما قدمت من خلال مراكز الشباب النشاط الثقافي متمثلاً في 19 مشروعا ل 760 مستفيد، تنوعت بين ورشة عمل في الخط العربي والرواية، ندوة عن مواجهة الانحرافات السلوكية عن قيم المجتمع المصري، دورة عن الولاء والانتماء، دوري المعلومات للشباب، احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر بالتنسيق مع المركز الثقافي بكفر الشيخ، المسابقة الثقافية في الشعر والزجل، مسابقة في القصة القصيرة ضمن خطة النادي الثقافي،وقدمت دورة مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي السياسي للشباب، ندوة عن التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، ندوات عن وسائل التكنولوجيا الحديثة بين المنافع والأضرار، ورشة عمل عن الأفلام الوثائقية والسيناريو والحوار، ورشة عمل لتعليم كتابة القصة والرواية، ندوة عن نشر ثقافة العمل الحر.

11 ندوة دينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة استفاد منها 647 شابا وفتاة



شارك الشباب الندوات الدينية التي قدمتها بمراكز الشباب وبلغ عددها 11 فاعلية لعدد 617 مستفيد شملت ندوات تصحيح المفاهيم الخاطئة، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، اللقاء الديني للشباب حول مكافحة الإرهاب، مسابقة في حفظ القرآن الكريم، لقاءات دينية عن القدوة الحسنة والإيجابية في حياة المسلم على جانب آخر تقدم شباب كفر الشيخ رحلات ومعسكرات للشباب كان عددها على مدار العام 3 مشروعات شارك بها 202 شاب و فتاة.

تقديم 8 مشروعات لأندية الفتاة والمرأة بمشاركة 1800 سيدة وفتاة



كما تولى مديرية الشباب والرياضة اهتماما كبيراً ببرامج الفتاة والمرأة و من خلال أندية الفتاة والمرأة قدمت 8 مشروعات شاركت بها 1800 سيدة بين ورش عمل تدريبية على الأعمال اليدوية والحرفية وتصميم الإكسسوارات و معارض لترويج منتجاتهم كما قدم من خلالها دورات تكنولوجيا و مهارات حياتية لعضوات أندية الفتاة .

البرلمان والتعليم المدني نموذج محاكاة مجلسي النواب والشيوخ



قدمت مراكز الشباب فعاليات وبرامج البرلمان والتعليم المدني بين جلسات محاكاة مع مسئولين بواقع 7 جلسات بمشاركة 267 عضو، و 3 مبادرات بمشاركة 385 من أعضاء مراكز الشباب، و4 أمسيات رمضانية بحضور 313 شاب وفتاة، دورتين في التحول رقمي بمشاركة 77 عضو، 4و دورات في الذكاء الاصطناعي بحضور 128 شاب وفتاة، وتصميم 8 زيارات خارجية لمؤسسات الدولة بمشاركة 371 مشارك، وحضور 8 اجتماعات تنفيذية مع المحافظة بحضور 417 عضو برلمان شباب، نفذ برلمان الشباب 10 برامج شارك بها 644 عضو على مدار العام، وعقد معسكرين تدريبيين بمشاركة 73 مستفيد، المشاركة في 3 مؤتمرات بحضور 225 عضو برلمان شباب وتنفيذ 3 برامج قومية للشباب بحضور 93 مستفيد، أقيمت 9 جلسات مشتركة بين النشء والشباب شارك بها 248 عضو، انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ شارك بها 600 شاب و فتاة و عن برلمان الطلائع فقد تم تنفيذ 6 برامج شارك بها 185 عضو، كما تم عقد دورتين لتدريب مشرفي البرلمان بمشاركة 65 مشرف بمراكز الشباب، عقدت 3 ندوات عن التغيرات المناخية بحضور 120 شاب و فتاة .

الرياضة أسلوب حياة



أقامت إدارة التنمية الرياضية 62 فعالية رياضية استهدفت 9000 مستفيد تنوعت بين ماراثونات رياضية وبرامج قومية للمرأة و ذوى الهمم و غيرها تمثلت في المهرجان الرياضي " لكرة اليد، للكرة الطائرة احتفالا بأعياد سيناء، لألعاب القوى أسرع ولد وبنت، لكرة السرعة، للتحديات البدنية للرواد، للسباحة الحرة، المصارعة الرومانية، و كرة السلة، الألعاب الترويحية، للتحديات البدنية للناشئين، للكرة الطائرة احتفالا بأعياد اكتوبر، للتايكوندو، لتنس الطاولة، للألعاب الترويحية ".

انطلاق المشروع القومي لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية للمعاقين



وشهد عام 2022 انطلاق المشروع القومي " لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، للمعاقين، لتدريب الدراجات، للأيتام، لرياضة المرأة والفتاة ، للمسابقات البدنية لطلاب المرحلة الثانوية بالمعاهد الازهرية، للأسرة الرياضية، للحدائق والمنتزهات، " استضافة اللقاء القمي للقوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا، مسيرة المشي احتفالا بانتصارات أكتوبر" إطلاق ماراثون الدراجات احتفالا بمرور 50 سنه على العلاقات المصرية الاماراتية، دوري خماسي كرة القدم للرواد، اللقاء الختامي لمشروع الفتاة والمرأة بمدينة شرم الشيخ، اللقاء الختامي لدوري الاندية الصغيره،إقامة دوري حياة كريمة لطلاب المدارس الاعدادية، معسكر المتميزين رياضيا بالمشروعات القومية، دوري خماسي كرة القدم احتفالا بعيد الشرطة المصرية.

كما نظمت مديرية الشباب و الرياضة عدة ندوات تدريبية من خلال إدارة الأداء الرياضي شرك بها 500 متدرب على مدار العام من العاملين بالمجال منها ندوة عن قانون الهيئات الرياضية، ندوة الإسعافات الأولية للرياضيين، الدورة التدريبية في تنظيم المهرجانات والمناسبات القومية الكبرى والبرامج الترويحية، دورة في إصابات الملاعب الشائعة عند الرياضيين وطرق العلاج، الدورة التدريبية في إدارة المؤسسات الرياضية، اللقاء التثقيفي عن مواجهة العنف ضد المرأة الذي تم بالتنسيق مع مكتب شئون الوزير بوزارة الشباب .

المشروعات والبرامج التي نفذتها إدارة تنمية النشء



تقدم الإدارة العامة من خلال مراكز الشباب الأنشطة المختلفة للأطفال من أنشطة كشفية و احتفالات بواقع 9 مشروعات شارك بها 1467 مستفيد، كما تم تنفيذ 10 مؤتمرات للنشء ضمن النشاط الثقافي شارك بها 3044 طليع، 10 برامج رياضية ترويحية بمشاركة 1221 طليع، كما قدمت 5 برامج دينية حضرها 800 طفل، 10 برامج فنية شارك بها 1193 طفل، وبرنامجين في مجال البيئة بمشاركة 205 طفل، ونظمت 5 رحلات متنوعة شارك بها 250 طليع من أعضاء مراكز الشباب



ابطال-المصارعه



المشاركة-في-معسكرتات-الايواء



انشاءات-جديدة



انشاء-مراكز-شباب-جديدة



بطلات-كفر-الشيخ



تكريم-ابطال-دسوق



تكريم-ابطال-عدد-من-الالعاب



تكريم-لاعبه-متميزة



جانب-من-التكريم



جانب-من-الفعاليات



جانب-من-الفعاليات--بديوان-المحافظة



جانب-من-المكرمين



جانب-من-المكرمين-من--الاعبين



فعاليات-متعددة



ليات-متعددة-لفتيات-كفر-الشيخ