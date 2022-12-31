ضبط مواد مخدرة فى حملة أمنية بكفور نجم بالشرقية قبل ترويجها ليلة رأس السنة

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام " م أ م ال "66 عاما ونجله " م " 40 عاما سائق، و" م ف م" 42 عاما و" م م م س" 47 عاما وشقيقته " ب" 45 عاما ربة منزل جميعهم مقيمون بقرية كفور نجم دائرة مركز الإبراهيمية بالاتجار في المواد المخدرة،وخاصة مخدر الحشيش والبانجو على نطاق واسع.

تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية ، وإذن النيابة العامة، تم مداهمة محل إقامتهم وتبين عدم تواجد المتهمين الثاني والرابع والخامسة، وتم ضبط الأول والثالث، وضبط بمحل إقامة المتهمين الأول والثانى، 6 طرب لمخدر الحشيش تزن 600 جرما، وكمية لمخدر البانجو تزن 10 كيلو جراما، ومبلغ مالى، و2 سلاح أبيض و4 طلقات خرطوش، بحوزة المتهمين من الثالث إلى الخامسة، 12 طربة حشيش تزن 200و1 جرام ومبلغ مالى، وهواتف محمولة، وتبين أن المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها وتوزيعها ليلة رأس السنة، والهواتف للاتصال بعملائهم وعقد الصفقات والمبلغ المالى جزء من حصيلة الاتجار.

تم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار باقى المتهمين.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.