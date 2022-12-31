اليوم السابع
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ضبط سائق ميكروباص دهس مواطنا وهرب فى منطقة النزهة

السبت، 31 ديسمبر 2022 12:16 م
ضبط سائق ميكروباص دهس مواطنا وهرب فى منطقة النزهة حادث- ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (أحد المواطنين – مقيم بمحافظة الغربية) إصطدمت به سيارة مجهولة وتوفى متأثراً بإصابته بكسور، وكدمات متفرقة بالجسم ولاذت بالفرار.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالإستعانة بالتقنيات الحديثة بالمنطقة محل الواقعة وتتبع خط سير هروب قائد السيارة المتسببة فى الحادث، أمكن تحديدها وتبين أنها سيارة أجرة "ميكروباص" ملك (سائق –مقيم بمحافظة الغربية) وأنه وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليها المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه، وتعدى الأهالى عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

قسم النزهه

حادث مرورى

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



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