صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "السياحة" و"التعبئة"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 7.7%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.9%، يليه قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون بنسبة 3.3%، وصعد قطاعي الموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.9%، 2.1% على التوالي، وقفز قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7%، 1.1%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.5%، وصعد قطاعي العقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، وقفز قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاعي السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.3%، 1%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 14598.53 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، آخر أسبوع في عام 2022، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 2801.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.72% ليغلق عند مستوى 4145.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.20% ليغلق عند مستوى 17723.52 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3567.30 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 14.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 961.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 623.1 مليار جنيه إلى 629.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 174.5 مليار جنيه إلى 176.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%.