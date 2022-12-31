اليوم السابع
Ads
السبت، 31 ديسمبر 2022 01:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "السياحة" و"التعبئة"

السبت، 31 ديسمبر 2022 01:00 ص
صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "السياحة" و"التعبئة" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 7.7%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.9%، يليه قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون بنسبة 3.3%، وصعد قطاعي الموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.9%، 2.1% على التوالي، وقفز قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7%، 1.1%، على التوالي.
 
كما ارتفع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.5%، وصعد قطاعي العقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، وقفز قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاعي السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.3%، 1%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 14598.53 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، آخر أسبوع في عام 2022، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 2801.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.72% ليغلق عند مستوى 4145.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.20% ليغلق عند مستوى 17723.52 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3567.30 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 14.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 961.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 623.1 مليار جنيه إلى 629.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 174.5 مليار جنيه إلى 176.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%.

اخبار البورصة

البورصة المصرية

البورصة

بورصة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة