سقوط عاطل بحوزته 1.5 كيلو هيروين وحشيش قبل ترويجها بطوخ

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة طوخ، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح ناري "فرد خرطوش" وأعيرة نارية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات، بمنطقة غرب السكة الحديد دائرة المركز.

وبالمعاينة تبين تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "ا ص ا"، 22 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 14 قضية، مقيم منطقة غرب السكة الحديد دائرة المركز، وبحوزته حوالي 1.5 كيلو جرام من مخدري الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح ناري "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.