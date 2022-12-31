سبيس إكس يحطم الرقم القياسى الخاص بإطلاق الصواريخ فى عام.. اعرف التفاصيل

كتبت ـ سماح لبيب

ذكر تقرير ديجيتال تريند أن عام 2022 هو الاكثر ازدحاما فى إطلاق صواريخ سبيس إكس على المدى الطويل.

وفى عام 2020 ، حققت شركة الرحلات الفضائية التجارية بقيادة Elon Musk ما يقرب من 26 إطلاقًا ، بينما أرسلت في العام الماضي 31 صاروخًا نحو السماء ، مع جميع المهام التي تضمنت صاروخ Falcon 9 الذى يمكن الاعتماد عليه.

وأنجزت سبيس إكس هذا العام 61 مهمة ضخمة - تم إطلاق المهمة الأخيرة من عام 2022 في وقت مبكر من اليوم الجمعة بالتوقيت الشرقي - وكلها تستخدم فالكون 9 باستثناء إطلاقها في نوفمبر والذي استخدم صاروخ فالكون الثقيل الثلاثي الأقوى لنشر اثنين من الفضاء الأمريكى قوة الأقمار الصناعية.

ومن الواضح أن شركة سبيس إكس التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها قد قطعت شوطاً طويلاً منذ رحلة الشحن الأولى إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في عام 2012 ، وهو العام الذي نفذت فيه عمليتي إطلاق فقط.

إلى جانب نشر العديد من الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض لمجموعة من العملاء ، بدأت أيضًا في تشغيل رحلات منتظمة بطاقم من وإلى محطة الفضاء الدولية في عام 2020 ، مما مكّن ناسا من إطلاق رواد فضاء إلى الفضاء من الأراضي الأمريكية لأول مرة منذ برنامج المكوك الفضائي انتهى في عام 2011.

ويرجع جزء من سبب تمكن SpaceX من زيادة وتيرة الإطلاق إلى تصميم Falcon 9 ، والذي يتيح هبوط المرحلة الأولى بحيث يمكن نشرها بسهولة في مهام متعددة.

ويتيح ذلك لـ SpaceX التركيز على تجديد أسطول صغير من الصواريخ بدلاً من الاضطرار إلى بناء العديد من التعزيزات أحادية الاستخدام بتكلفة باهظة.

وحتى الآن ، حققت سبيس إكس 198 عملية إطلاق صاروخ ، و 159 عملية هبوط معززة ، و 133 إعادة إضاءة.

ومع المزيد من العملاء الذين يتطلعون إلى إرسال أقمار صناعية صغيرة إلى المدار ، واستخدام SpaceX أيضًا لأجهزة رحلات الفضاء لنشر أعداد كبيرة من أقمار الإنترنت Starlink الخاصة بها ، يبدو أن عام 2023 سيكون عامًا أكثر ازدحامًا لـ SpaceX.

وبالنظر إلى المستقبل، تستعد سبيس إكس أيضًا للرحلة الأولى من صاروخها من الجيل التالي سوبر هيفي ومركبة ستارشيب الفضائية، ومن المقرر أن تهبط نسخة من Starship بأول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر في غضون بضع سنوات فقط من الآن في مهمة Artemis III التابعة لناسا ، ويمكنها حتى نقل رواد الفضاء الأوائل إلى المريخ.

ومن المقرر أيضًا أن تنقل Starship الركاب في أول مهمة مدنية بالكامل إلى القمر بعد أن اشترى الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا تسعة مقاعد لمهمة dearMoon التي ستشمل التحليق فوق سطح القمر قبل العودة إلى دياره.

وتم تعيين الرحلة في عام 2023 ، لكن التأخير في اختبار صاروخ Super Heavy و Starship يعني أنه من المحتمل أن يفوت SpaceX هذا التاريخ.