اليوم السابع
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رسالة محبة وسلام.. الرئيس السيسى يهنئ شعوب الأرض بالعام الجديد (إنفوجراف)

السبت، 31 ديسمبر 2022 09:25 م
رسالة محبة وسلام.. الرئيس السيسى يهنئ شعوب الأرض بالعام الجديد (إنفوجراف) الرئيس السيسى

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لشعب مصر العظيم و شعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد.
 
الرئيس السيسى يهنئ المصريين وكل شعوب الأرض بالعام الجديد
الرئيس السيسى يهنئ المصريين وكل شعوب الأرض بالعام الجديد
 
وكتب الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي،"أهنئ شعب مصر العظيم و شعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد، داعيًا المولى عز وجل بأن يكون عام خير ورخاء و محبة و سلام وأن نواصل عملنا في بناء مستقبل مصر بروح التحدي والإصرار والعزيمة، وأن يسود السلام بين شعوب العالم أجمع.كل عام وأنتم بخير".

الرئيس السيسى

العام الجديد

السنة الجديدة



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