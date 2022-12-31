رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير المحلات بسوق محطة مصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قبل قليل، أعمال تطوير محلات سوق محطة مصر، والتقى بأصحابها، حيث تعرف على آرائهم.

واستهل "مدبولى" زيارته لمحافظة الإسكندرية بتفقد ميدان محطة مصر وسوق محطة مصر ويعقبها تفقد عدد من المشروعات بالمحافظة كما يتابع رئيس الوزراء تنفيذ أعمال الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ.

وكانت الحكومة قد أعلنت أنه بالتعاون مع "القطاع المصرفي" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.