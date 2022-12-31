رئيس الوزراء: هناك حركة للإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء من داخل ميناء الإسكندرية، إن هناك حركة للإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ .

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم السبت ، زيارته لمحافظة الإسكندرية بتفقد ميدان محطة مصر وسوق محطة مصر ويعقبها تفقد عدد من المشروعات بالمحافظة كما يتابع رئيس الوزراء تنفيذ أعمال الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ.

وكانت الحكومة قد أعلنت أنه بالتعاون مع "القطاع المصرفي" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.