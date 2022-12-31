حياة كريمة في البلد.. مشروعات تلبي احتياجات أهالى قرية المالكى بأسوان.. صور

أسوان- فريق المحافظات

توصيل شبكات الغاز الطبيعى وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس اخري، وانشاء مستشفيات حديثة، وكذاك ومحطات مياه شرب ومحطات صرف صحى ومشروعات خدمية فى شتى المجالات ،حيث تعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" شاهد عيان على إنجازات الجمهورية الجديدة بقرى ونجوع محافظة أسوان.

ومن القرى المدرجة بمبادرة تطوير الريف المصرى قرية المالكى بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان،التى تشهد العديد من المشروعات الجارية، ويبلغ عدد سكانها 11,2 ألف نسمه وتضم 5 توابع، وفى مقدمة المشروعات مشروع توصيل شبكات الغاز الطبيعى وإنشاء محطات الرفع وشبكات الإنحدار بالقرية وتوابعها بمتوسط نسب تنفيذ وصلت 85 % و مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى والوحدة البيطرية .

و مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى والوحدة البيطرية ،ومجمع الخدمات الحكومية ،يأتى ضمن 31 مجمع على مستوى محافظة أسوان، حيث يضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن، ومجمع الخدمات الزراعية يأتى ضمن 31 مجمع، ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعى ومخزن للأسمدة.

ومن المشروعات الجارية بقرية المالكى ضمن مبادرة حياة كريمة،مشروع إنشاء وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بالقرية وتوابعها بنسبة 100% لكل مشروع، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مركز شباب السنقارى بنسبة 96%، ومشروع تطوير مركز شباب السبوع بنسبة 80 %، فضلاً عن مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 60% ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات .

ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة في تحسين الخدمة للمشتركين،من خلال تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة .

تم التشديد على الإلتزام بتوجيهات محافظ أسوان بشأن تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

و تم التشديد على الإلتزام بتوجيهات محافظ أسوان بتكثيف الجهود وعدم السماح بأى تهاون أو تقصير حيث يتم تغيير وإستبدال المقاوليين المنفذين لبعض المشروعات فى حالة رصد أى تباطئ فى التنفيذ ، مع ضرورة الإهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن قري محافظة أسوان ،تشهد عمل يومي متواصل لإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى لتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن.

من ناحية أخري ،يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقري. بمراكز محافظةاسوان .

كما شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة ، مع الإهتمام بتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية بمواقع العمل المختلفة، بجانب تنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان .

وقد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية ،مع الإستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها،موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان ، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنيةالمقررة لها ، والإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع ، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و 208 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من 239 مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه ، فيما جارى العمل فى 638 مشروع بتكلفة 15.8 مليار جنيه ، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروع بتكلفة 2.6 مليون جنيه ، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلىتنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.

وشمل حصاد المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري محافظةأسوان، الإنتهاء من 516 مشروع فى كافة قطاعات العمل العام ، وجارى العمل فى 682 مشروع ، مع تنفيذ 233 قافلة طبية مجانية ، إستفاد منها حوالى 400 ألف مواطن ومواطنة ، بجانب تنظيم 474 ندوة تثقيفية ودورة تدريبية، وأيضاً تنفيذ 1140 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية إستهدفت حوالى 58 ألف مواطن ، بالإضافة إلى تنظيم 178 ندوة ولقاء جماهيرى ضمن مبادرة (لتسكنوا إليها)،وكذا إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 1857 مواطن ومواطنة.



المشروعات الجارية (1)



المشروعات الجارية (2)



المشروعات الجارية بقرية المالكى (1)



المشروعات الجارية بقرية المالكى (2)



جانب من المشروعات (1)



جانب من المشروعات (2)



جانب من المشروعات (3)



