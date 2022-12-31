اليوم السابع
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حصاد 2022.. 32 ألف مخالفة تموينية و79 منفذ "جمعيتى" بالشرقية

السبت، 31 ديسمبر 2022 04:22 م
حصاد 2022.. 32 ألف مخالفة تموينية و79 منفذ "جمعيتى" بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية- إيمان مهنى

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استعرضت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، جهود المديرية خلال عام 2022 م، من الحملات التموينية والتفتيشية التي شنتها ، لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن، وتمكنت المديرية من تحرير 32 ألفا و372 محضراً ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفين بنطاق المحافظة، مشيرة إلى أنه تم تحرير 21 ألفا و421 محضرا ضد أصحاب المخابز السياحيه والبلدية المخالفين و10 آلاف و951 محضرا ضد التجار بالأسواق.
 
وأضافت وكيل الوزارة، أن مديرية التموين خلال هذا العام قد كثفت حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 142 طن دقيق و 21.9 طن زيت و 15.3 طن ملح و20.2 طن سكر و14.8 طن لحوم و133 طن قمح و2950 طن أرز أبيض وشعير و52 طن أسمدة مدعمة و127.5طن أعلاف و11 طن مواد بترولية ومستلزمات طبية.
 
أشارت وكيلة الوزارة، إلى أنه خلال عام 2022 م حصلت المحافظة علي المركز الأول في توريد القمح بمعدل 630 ألف طن بالإضافة إلى توريد 62 ألف طن أرز شعير.
 
ولتخفيف العبء والزحام وتكدسات المواطنين لسد احتياجاتهم، تم العمل على إنشاء 6 مخابز في القرى الأكثر إحتياجاً و79 منفذ مشروع جمعيتي ، بالإضافة إلى دخول صومعه الصالحية الجديدة الخدمة بسعة تخزينية 90 ألف طن لإستقبال الاقماح والارز الشعير المحلي خلال موسم الحصاد 2022م.
 
و بدوره ، أشاد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية التموين في إحكام الرقابة والسيطرة على المخابز والمنشآت التجارية والأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين ، وكذلك دورها البارز في تجهيز الصوامع والشون لإستقبال كميات القمح الموردة من أنحاء المحافظة.
 
وأوضح المحافظ أن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات المعنيه للسيطرة على التلاعب في الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار والتأكد من توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

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