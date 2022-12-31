حصاد دمياط 2022.. مشروعات "حياة كريمة" ترسم البسمة على وجوه الدمايطة

دمياط - هيثم مراد

انطلقت المرحلة الأولى من مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بمركز كفر سعد فى محافظة دمياط، والذى يتضمن 28 قرية بإجمالى 219 تابعا بكثافة سكانية تُقدر 243 ألف نسمة لتنفيذ 494 مشروع تم الانتهاء من تنفيذ 233 مشروعا وجار تنفيذ 261 مشروعا آخر.

وفى التقرير التالى يقدم "اليوم السابع" أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل دمياط.

قطاع الصرف الصحى

انطلق عددا من المشروعات فى هذا القطاع ضمن المبادرة الرئاسية، بإجمالى 53 مشروعا تم الانتهاء من 16 مشروعا، وجار تنفيذ 37 مشروعا آخر.

قطاع مياه الشرب

تتضمن مشروعات هذا القطاع 93 مشروع، تم الانتهاء من 29 مشروعا، وجار تنفيذ 64 مشروعا آخر.

قطاع الغاز الطبيعي

ويتضمن هذا القطاع تنفيذ 28مشروع، تم تنفيذ 7 مشروعات وجار العمل ضمن 21 مشروعا آخر.

قطاع الاتصالات

يتضمن 28 مشروع، تم تنفيذ 5 مشروعات وجار تنفيذ 23 مشروعا.

•قطاع رصف الطرق والشوارع الداخلية

يتضمن هذا القطاع 28 مشروعا.

•قطاع الطرق الرئيسية

يتضمن 9 مشروعات

•قطاع الكهرباء والإنارة الداخلية

يتضمن 28مشروع، تم الانتهاء من 11 مشروعا وجار العمل بـ 17 مشروعا.

•قطاع الأبنية التعليمية

يتضمن 75 مشروعا، تم الانتهاء من 73 مشروعا، وجار العمل بمشروعين آخرين.

•قطاع الصحة

يشمل 33 مشروعا، بينها 20 مشروعا للوحدات الصحية، 13 مشروعا آخر لنقاط الإسعاف.

•قطاع مجمعات الخدمات

وتضمن 24 مشروعا متنوعا بينها 12 مشروعا مجمع للخدمات الحكومية، و12 مشروعا مجمع للخدمات الزراعية.

•قطاع الموارد المائية

تضمن 28 مشروعا، بينها 17 مشروعا لتأهيل وتبطين الترع، و110 مشروعات أخرى لتطوير كبارى الرى.

•قطاع الشباب والرياضة

يشمل 25 مشروعا متنوعا داخل قرى دمياط.

•قطاع الإدارة المحلية

تضمن 24 مشروعا بينها 5 نقاط إطفاء، و11 موقفا نموذجيا، إضافة إلى تنفيذ 8 أسواق نموذجية.

•جار إنشاء عمارة سكنية

•قطاع التضامن

شملت مشروعات مبادرة "حياة كريمة" 5 مشروعات تم الانتهاء من 4 مشروعات، وجار تنفيذ مشروع آخر.

•تم الانتهاء من إنشاء عدد 2 نقطة شرطة.

•تم الانتهاء من تنفيذ عدد 10 مشاريع لمكاتب بريد.