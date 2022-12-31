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تفاصيل عملية غلق نفق أحمد عرابى فى العجوزة × 8 نقاط

السبت، 31 ديسمبر 2022 02:00 ص
تفاصيل عملية غلق نفق أحمد عرابى فى العجوزة × 8 نقاط غلق جزئي للطريق- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أجرت إدارة المرور، عملية نفق أحمد عرابي بمنطقة العجوزة وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات ونلخص تلك الأعمال فى مجموعة من النقاط:
 
-عملية غلق النفق جزئيا فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى (القوس الغربي) باتجاه شارع أحمد عرابى
 
-الأعمال تستغرق شهر كامل لإجراء أعمال صيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية
 
-الإصلاحات تجرى بالتنسيق بين إدارة المرور ومحافظة الجيزة ومديرية الطرق والنقل بالجيزة
 
-الهدف من تلك الأعمال تحقيق السيولة المرورية اللازمة.
 
-عملية الغلق ستجرى بالتناوب لنفق أحمد عرابى بالموقع المشار إليه
 
-تستكمل تلك الإصلاحات حتى الساعة الخامسة صباح السبت 28 يناير 2023، على مدار 24 ساعة دون تعطيل للحركة المرورية
.
-الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل
 
- تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

ادارة المرور

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