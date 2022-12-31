تعرف على أسماء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية المرشحين لجائزة الدولة

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة على ترشيحات الجامعة لجوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2022 على النحو التالي:

1- الدكتور عصمت محمد حسين حجازي – الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة لجائزة النيل فى العلوم فرع العلوم الزراعية .

2- الدكتور سعيد السيد اسماعيل الخامي – الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة لجائزة النيل فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة فرع العلوم الهندسية .

3- الدكتور منال فوزي احمد عبد الوهاب – الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم لجائزة المرأة التقديرية فى مجال المياه والطاقه والعلوم البيئية .

4- الدكتور ايمن صادق احمد محمود الفحام – الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم لجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم الاساسية " العلوم الكيميائية " .

5- الدكتور احمد عبد الرحيم حسين عبد المنعم – الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث لجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم الاساسية " العلوم البيولوجية " .

كما وافق المجلس على ترشيحات الجامعة لجوائز المجلس الاعلى للثقافة لعام 2023 وذلك على النحو التالي :

6- الدكتور عبد السلام عيد عيد ابراهيم – الاستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة النيل للمبدعين المصريين فى مجال الفنون .

7- الدكتور عزة محمد ابو السعود – الاستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون .

8- الدكتور فوزي سعد محمد عيسي – الاستاذ المتفرغ بكلية الآداب لجائزة الدولة التقديرية فى مجال الآداب .

9- الدكتور اسماعيل ابراهيم جمعه – الاستاذ المتفرغ بكلية التجارة لجائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم الاجتماعية .

10- الدكتور احمد عبد السلام مختار سليم – الاستاذ بكلية التجارة لجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم الاجتماعية.