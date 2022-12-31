اليوم السابع
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السبت، 31 ديسمبر 2022 07:00 ص
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تعرف على أسماء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية المرشحين لجائزة الدولة

السبت، 31 ديسمبر 2022 07:00 ص
تعرف على أسماء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية المرشحين لجائزة الدولة جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر 

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أعلنت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة على ترشيحات الجامعة لجوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2022 على النحو التالي:
 
 
1-  الدكتور عصمت محمد حسين حجازي – الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة لجائزة النيل فى العلوم فرع العلوم الزراعية . 
 
2-  الدكتور سعيد السيد اسماعيل الخامي – الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة لجائزة النيل فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة فرع العلوم  الهندسية . 
 
3-  الدكتور منال فوزي احمد عبد الوهاب – الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم لجائزة المرأة التقديرية فى مجال المياه والطاقه والعلوم البيئية .
 
4- الدكتور ايمن صادق احمد محمود الفحام – الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم لجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم الاساسية " العلوم الكيميائية " .
 
5-  الدكتور احمد عبد الرحيم حسين عبد المنعم – الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث لجائزة الدولة للتفوق فى مجال  العلوم الاساسية " العلوم البيولوجية " .
كما وافق المجلس على ترشيحات الجامعة لجوائز المجلس الاعلى للثقافة لعام 2023 وذلك على النحو التالي : 
 
6- الدكتور عبد السلام عيد عيد ابراهيم – الاستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة النيل للمبدعين المصريين فى مجال الفنون . 
 
7- الدكتور عزة محمد ابو السعود – الاستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون . 
 
 
8-  الدكتور فوزي سعد محمد عيسي – الاستاذ المتفرغ بكلية الآداب لجائزة الدولة التقديرية فى مجال الآداب . 
 
 
9-  الدكتور اسماعيل ابراهيم جمعه – الاستاذ المتفرغ بكلية التجارة لجائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم الاجتماعية . 
 
 
10- الدكتور  احمد عبد السلام مختار سليم – الاستاذ بكلية التجارة لجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم الاجتماعية.

الاسكندرية

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