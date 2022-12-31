تحرير 3014 محضرا تموينيا متنوعا خلال شهر وحملات مسائية وصباحية بمدن سوهاج.. صور

أكد محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2549 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال شهر نوفمبر الماضي، و465 مخالفة في مجال الأسواق، منها 255 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية " بإجمالى 3014 محضرا متنوعا خلال 30 يوما

وأوضح وكيل وزارة التموين أن الحملة تأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، قامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بحملات تموينية مكثفة،

وأن توجيهات المحافظ المستمرة هي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.

وعلى جانب آخر كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة المحاسب عامر عوض رئيس المركز من جهودها فى تنفيذ الحملات المسائية والصباحية والتى تتم بصفة مستمرة يوميا للتأكد من توافر السلع الغذائية فى الأسواق والعمل على خدمة المواطنين من أهالى طهطا وتم خلال الحملة المسائية المرور والمتابعة والتفتيش بعدد من المحلات والسوبرماركت وغيرها من محلات الأطعمة بمختلف أنحاء المدينة وتم التأكد من وجود السلع الغذائية بمختلف الأماكن بصفة عامة.