تأهيل الترع يحول مداخل القرى لمتنزهات.. إنهاء أعمال التبطين بالمنيا.. فيديو وصور

المنيا- حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا من إحدى الترع بمركز المنيا، بعد انتهاء أعمال التأهيل والتبطين، حيث يجرى العمل بشكل متواصل ولا يتوقف للانتهاء من أعمال التبطين فى المواعيد الزمنية المحددة، فى مختلف القرى بمحافظة المنيا، شمالا وجنوبا.



وقد ساهمت أعمال التبطين فى تحويل مداخل القرى إلى متنزهات، بعد القضاء على الحشائش التى كانت تضم الحشرات الضارة والزواحف، بالإضافة إلى تساوى المياه من المنبع إلى المصب فى الترعة وبذلك تم القضاء على مشكلة المزارعين وهى عدم وصول المياه لنهايات الترع.

وتأتى أعمال التأهيل ضمن مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى 5 مراكز هى ديرمواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة وإضافة مركزى بنى مزار وسمالوط لخدمة ما يزيد عن 3 ملايين مواطن.

مشروع التأهيل يجرى على مرحلتين الأولى والثانية والتى تضم 784 كيلو متر بمختلف مراكز المحافظة وقد تم الانتهاء من عدد كبير من الترع وهناك اعمال تجرى فى باقى الترع.



وأعلنت أن العمل بمشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا يجرى فى 784 كيلو متر فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنيه.



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تأهيل-وتبطبن-الترع



تاهيل-وتبطين-الترع



تاهيل-وتبطين-الترع-بالمنيا