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بايدن: سنعمل دومًا على تعزيز حقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم

السبت، 31 ديسمبر 2022 11:00 م
بايدن: سنعمل دومًا على تعزيز حقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم جو بايدن
أ ش أ

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 أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل دائمًا على تعزيز حقوق الإنسان والقيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة في بلده وفي جميع أنحاء العالم.
 
وقال بايدن، في تغريدة نشرتها الخارجية الأمريكية عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، إن البلدان التي تطلق العنان لإمكانات شعوبها الكاملة سوف تحقق المستقبل المرجو.
 
وفي السياق نفسه، أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان هي دائمًا نفس التي تنتهك البنود الرئيسية الأخرى من النظام - مثل غزو البلدان الأخرى والإكراه والتهديدات أو انتهاك قواعد التجارة.
 
وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم حقوق الإنسان للجميع.

جو بايدن

حقوق الإنسان

أمريكا

الولايات المتحدة

بلينكين



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