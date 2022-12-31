اليوم السابع
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السبت، 31 ديسمبر 2022 06:59 ص
أكرم القصاص
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انهيار جزئي بمنزل قديم بالفيوم والمحافظ يوجه بتوفير مساعدات عاجلة للمتضررين

السبت، 31 ديسمبر 2022 06:29 ص
انهيار جزئي بمنزل قديم بالفيوم والمحافظ يوجه بتوفير مساعدات عاجلة للمتضررين انهيار جزئي بعقار فى الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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شهد شارع مصطفى كامل، بمدينة الفيوم، انهيارا جزئيا، بمنزل قديم مكون من 5 طوابق، تقيم به أسرتان، وتم إخلاء المبنى، وفرض كردونأمني حول المكان .

تلقى محافظ الفيوم، إخطاراً بوقوع انهيار جزئي بأحد المنازل القديمة المبنية من الطوب اللبن والأسقف الخشبية بشارع مصطفى كامل، دون وقوع إصابات بين أفراد الأسرتين اللتين تقطنان المبنى المكون من 5 طوابق، وعلى الفور وجه المحافظ، بسرعة إخلاء المنزل، وفرض كردون أمني بمحيطه، بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظاً على سلامة أهالي المنطقة.

ووجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لقاطني المنزل المنهار، وتوفيروحدات سكنية بديلة بمساكن المحافظة بمنطقة الشيخ حسن، للأسرتين المتضررتين.

وتفقد أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، برافقه مساعد مدير أمن الفيوم، موقع المنزل المنهار، للاطمئنان على سلامةقاطني المنزل ومتابعة عملية الإخلاء ونقلهم إلى الشقق البديلة.

وصرفت مديرية التضامن الاجتماعي، إعانات مالية عاجلة للإعاشة، وأغطية وبطاطين، ومساعدات غذائية وعينية، ووجبات ساخنة للأسرتين المتضررتين، كما قامت جمعية صلاح الدين الأيوبي الخيرية، بتوفير مراتب وأغطية وبطاطين، ومواد غذائية للأسرتين.

 

العقار
العقار

 

المنزل
المنزل

 

انهيار جزئى بالمنزل
انهيار جزئى بالمنزل

 


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