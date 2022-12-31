اليوم السابع
Ads
السبت، 31 ديسمبر 2022 04:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

النسخة النهائية من وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية

السبت، 31 ديسمبر 2022 04:14 م
النسخة النهائية من وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر مجلس الوزراء، أهم ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، فضلًًا عن إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة التي تسترشد بها الدولة المصرية في إطار امتلاكها للأصول المملوكة لها.
 

 


وثيقة سياسية ملكية الدولة

اصول

اصول مملوكة للدولة

حوكمة الاصول

وثيقة سياسة ملكية الدولة

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة