السيطرة على حريق محدود ببئر مازوت فى مصنع طوب بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، بلاغا يفيد بوقوع حريق محدود داخل بئر مازوت نطاق قرية كفر العزازى، دائرة مركز أبوحماد وتم السيطرة على الحريق واخماده ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

وفى سياق متصل استقبل مستشفى أبوحماد المركزى " عبد المنعم م ع " 27 عاما سائق مقيم بندر أبوحماد، مصابا بحروق بالوجه، إدعاء تعدي من أخرين، وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "محمد ع ع أ" 44 عاما مقيم أم الزين نطاق مركز شرطة الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من الفحص والتحريات وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق "بلبيس الصحراوى- السلام" نطاق مركز شرطة بلبيس مما أسفر عن حدوث الوفاة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.