الداخلية تضبط 1539 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت الإدارة العامة ل شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1539) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (2) قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (2,500 طن أرز أبيض "عينى")، (52) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (30,997 طن أرز أبيض "عينى")، (3) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (41,290 طن أرز شعير "عينى")، (49) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (162,404 طن أرز شعير "مستندى") ، (6) قضايا غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (35,155 طن أعلاف حيوانية "عينى").

وضبط (408) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (2,050 طن دقيق أبيض "عينى" – 11,174 طن " سلع ومواد غذائية متنوعة " - 492 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (722) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (10 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 201 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 141 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 370 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (4 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 300 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى").

وضبط (13) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (18 طن سكر تموينى مدعم "عينى" –1000 لتر مواد بترولية "عينى")، بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (275,715 طن "مستندى – عينى") أبرزها (4 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 300 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 2,050 طن دقيق أبيض "عينى" – 18 طن سكر تموينى مدعم "عينى" - 33,497 طن أرز أبيض "عينى" - 41,290 طن أرز شعير "عينى" – 162,404 طن أرز شعير "مستندى" - 14,174 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 1000 لتر مواد بترولية "عينى" – 492 عبوة سجائر – 35,155 طن أعلاف حيوانية "عينى") .

وأسفرت الجهود عن ضبط (قائد سيارة حال سيرها - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (10 طن "سكر تموينى") مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم بقصد تجميعها والإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (قائد سيارة حال سيرها - بمحافظة أسوان) وبحوزته كمية قدرها (8 طن "سكر تموينى") مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"- بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (2 طن أرز أبيض " عينى" - 3 طن "مكرونة ") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك ثلاجة لحفظ اللحوم "بدون ترخيص"- بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (1,410 طن " مصنعات لحوم - مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (1 طن " سكر حر" – 4 طن أرز أبيض) بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (52) قضية بمضبوطات بلغت (203,694 طن أرز شعير "مستندى – عينى").

وأثمرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها (1,497 طن "مصنعات لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد المطاعم "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها (1,200 طن "دواجن كاملة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مصنع لصناعة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها (20 طن مخللات مختلفة الأنواع) معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها (17 طن "ذرة صفراء – خليط زوائد - ملح" مستلزمات إنتاج أعلاف) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام ذات آثر بالغ الضرر على الثرة الحيوانية ، تمهيداً لإستخدامها فى عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (39) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (492 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع).