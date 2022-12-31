الداخلية تضبط هاربا من 55 سنة سجنا وآخر مطلوبا فى 98 قضية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تردد (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية ، هارب من تنفيذ عدد 63حكم حبس جزئى "تبديد" بإجمالى مدد حبس بلغت 55 سنة و7 أشهر") بالتردد على أحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) والمحكوم عليه فى عدد (98) قضية بإجمالى حبس (8) سنوات، وغرامات مالية بلغت (2 مليون جنيه) بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.