الجيزة ترفع درجة الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد.. صور

كتبت - مرام محمد

رفعت مراكز وأحياء محافظة الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية درجة الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد، والتأكيد على رؤساء الأحياء بمتابعة ومراجعة الكهرباء وخطوط الصرف الصحى مع المديريات المعنية بالمرافق الحيوية ونظافة المنطقة المحيطة بكل كنيسة، ورفع أي إشغالات بالطرق المؤدية للكنائس على مستوى مراكز المحافظة.

ففي حي العمرانية كثفت المحافظة، حملات رفع الإشغالات والنظافة والإنارة محيط الكنائس، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كفاءة محيط الكنائس.

وزار وفد برئاسة عبد الله عبد العظيم رئيس حي العمرانية، كنيسة العذراء والقديس موريس بشارع كمال هويدي وكنيسة الأنبا شنودة بشارع الدكتور وكنيسة القديسة رفقه وأولادها الخمسة بشارع مدحت رشدي وكنيسة شارع خاتم المرسلين، لتقديم التهنئة، وذلك بحضور رعاة الكنائس والأساقفة ونواب رئيس الحي.

وفي مركز ومدينة أوسيم، نفذ رجال العمل الميداني بالمدينة والوحدات المحلية، أعمال رفع كفاءة للشوارع بمحيط الكنائس، ورفع كافة الإشغالات ورفع كفاءة الإنارة، وذلك بمتابعة فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم المرور والمتابعة على الكنائس ورفع أي حالات إشغال ورفع كفاءة النظافة بمحيط الكنائس ودعم منظومة الإنارة بقرى المركز استعدادا لعيد الميلاد المجيد، وذلك بمتابعة محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بتكثيف الاستعدادات لاستقبال رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، مشددا على تنظيم حملات دورية لتحسين مستوى النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والسيارات المتهالكة من محيط الكنائس مع مراجعة أعمدة الإنارة وإجراء الصيانات اللازمة لها.

وأكد على التعاون مع الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز لمراجعة السلامة الإنشائية لكافة المنشآت المعدة للاحتفال وشبكات الكهرباء وتركيب حنفيات الحريق مع تسهيل إجراءات ترخيصها وتركيبها بمختلف مشتملاتها، بالتنسيق مع إدارات الكنائس والحرص على توفير كوادر مدربة للتعامل مع حالات الطوارئ بمختلف المواقع، على أن تشمل أعمال المراجعة والتأهيل كافة دور العبادة ومواقع العمل العامة والخدمى كالمستشفيات والمدارس.