اليوم السابع
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التحقيق مع متهم بممارسة أعمال الدجل والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل

السبت، 31 ديسمبر 2022 02:00 ص
التحقيق مع متهم بممارسة أعمال الدجل والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل حبس- أرشيفية
كتبت ـ أمنية الموجى

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تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي زاعمًا قدرته على ممارسة أعمال الدجل والشعوذة نظير مبلغ مالى.
 
وتواجه جهات التحقيق المتهم بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية والتي كشفت عن قيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية، والقيام بمشاركات ومقاطع فيديو مسجلة ونشرها على تلك المواقع الاحتيالية مدعيًا قدرته على أساليب ممارسة أعمال الدجل والشعوذة نظير مبلغ مالى، وتمكن من خلال ذلك النشاط الإجرامي الاستيلاء على أموال المواطنين "من خلال تحويلات مالية، أو إرسال أكاد لكروت شحن الهواتف محمولة.
 
وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهم بعد الكشف عن ممارسته نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية، والقيام بمشاركات ومقاطع فيديو مسجلة ونشرها على تلك المواقع الاحتيالية، وتمكن من خلال ذلك النشاط الإجرامي الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال تحويلات مالية، أو إرسال أكواد لكروت شحن الهواتف محمولة.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية بممارسة أعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادى ، والإعلان عن نشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك". 
 
عقب تقنيين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بنشاطه المؤثم" – الأدوات المُستخدمة فى نشاطه الإجرامى).
 
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
 
 

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