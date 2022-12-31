البرازيل وإيطاليا أولى محطات التصدير.. تفاصيل موسم الطماطم المجففة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" سحرا خاصا يجمع العمال يومياً فى حصاد الطماطم خلال موسم الشتاء، وتجهيزها للتقطيع والتجفيف على المناشر وجمعها فى الأجولة لحين تجهيزها للتصدير للخارج وبيعها بالأسواق العالمية والأسواق الداخلية، حيث تشهد محافظة الأقصر مواصلة العمل فى مزارع الطماطم بجبال الأقصر بصورة سنوية فى الموسم الذي يبدأ من شهر يناير وحتى مطلع مايو، ويعتبر محصول الطماطم ثانى أهم محصول بعد قصب السكر فى الشتاء.

وفى هذا الصدد يقول المهندس عبد الكريم دياب المسئول عن منشر الطماطم المجففة بمحطة الفرز التابعة لوادى النسيم والتى تحمل إسم "محطة الشهيد ماجد صالح"، ورئيس جمعية المطاعنة لتنمية المجتمعات العمرانية، إنه فى تلك الفترة من العام يقترب الجميع من نهاية حصاد وفرز محصول الطماطم لبيع جزء منه فى الشوادر بأسعار أقل من طوال العام، والطماطم الأفضل يتم تجفيفها فى مناشر التجفيف المنتشرة بمختلف أرجاء الأقصر لتصديرها للخارج، ويعد محصول الطماطم من المحاصيل المهمة التى تنتشر زراعتها فى مدينة إسنا والأقصر بصورة كبيرة، حيث تحقق ربحا كبيرا وتغطى تكاليف وخدمات الزراعة، حيث إن الطماطم تدخل فى مختلف الأكلات فى المنازل، وينتج الفدان من 30 لـ40 طن طماطم حسب جودة الأرض ورى المحصول والاهتمام به طوال فترة الموسم.

ويضيف المهندس عبد الكريم دياب، لـ"اليوم السابع"، أن المحطة ممولة من هيئة المعونة الأمريكية كمنحة عينية لأبناء المدينة، حيث أنهم يقومون بعمل الزراعة التعاقدية والتى يتم فيها التعاقد مع المزارعين لأخذ محصول الطماطم والأصناف الصالحة للتجفيف ويتم فرزها ثم غسيلها وتقطيعها وفرزها للوصول للمناشر والتجفيف، ثم التجميع والفرز بدرجات مختلفة ثم التعبئة داخل محطة الفرز على حسب رغبة المستورد من الخارج فى علب أو أجولة كبيرة بها كميات الطماطم المطلوبة، موضحاً أن الطماطم المجففة تستهدف سوقين هما الإيطالية وحالياً يتم التجهيز للتصدير للسوق البرازيلية، وتوجد المحطة داخل قرية طفنيس والكيمان والنجوع وهناك 3 جمعيات تشترك فى ذلك المنشر، والذي يهدف فى الأساس للتنمية وفتح مجال لخلق فرص عمل عبر العمل فى الإنتاج الزراعى.

وعن العمالة ودعم الشباب والفتيات بالمحطة، يقول مدير المحطة بإسنا أنه يتم توظيف شاب وفتيات فى كافة الخطوات حتى التجفيف"، مؤكداً على أنه كان فى البداية الأمر قاصر على الطماطم ولكن حالياً تم التوسع فى المنتجات، حيث أن محصول الطماطم ينتهى فى نهاية أبريل، ومع بداية مايو يتم البدء فى محصول العنب وبعد ذلك سيتم العمل بمحصول المانجو ثم التمور، حيث أنه بالنسبة للعنب يتم التعاقد على الأصناف الصالحة للتصدير وفى العام الماضى تم تصدير العنب لإنجلترا وهذا العام سيتم التصدير لها أيضاً، أما بالنسبة للمانجو فيتم التصدير فى السوق العربية والسوق الألمانية ويجرى فتح أسواق أكثر.

وأوضح مسئول منشر تجفيف الطماطم الأكبر بمدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه يعمل بالمنشر 6 مهندسين زراعيين وباقى الأقسام يوجد مؤهلات عليا من الموظفين من تجارة ودراسات إسلامية وخدمة إجتماعية، بجانب قسم المحاسبة وعماله من خريجي المؤهلات الفنية، حيثأن كل محصول له وضع وتخصصات مختلفة عن المحصول الآخر، والجميع مدربون على أعلى مستوى بداية من النظافة الشخصية ونظافة اليد والإجراءات الإحترازية بزمن كورونا، ويتم توفير كل شئ للعاملين بالمحطة على مدار الساعة، وتصل عمالة الفتيات لـ80 فتاة والشاب 20 شاب فى المنشر الواحد، قائلاً:- "الأصناف التى نعمل بها هى 014 و2020 لكونها أصناف واعدة وتجلب إنتاجية كبيرة، ونوفر البذرة من مصدرها للمزارع ونراعيها من بداية عمله فى الغيط والإنتاج والشتلة والمشتل حتى يصل المنتج للمحطة ويتم متابعته متابعة دقيقة التسميد والمبيدات والرى وكل شئ، ونعمل على الانتاجية ونسعى لزيادة دخل المزارع حيث أن السعر محدد فى الخارج، حيث تصل انتاجية المزارع لـ40 و50 طن فى الفدان الواحد، والمعروف فى التجفيف الـ12 طن يخرجون طن مجفف.



المهندس-عبد-الكريم-دياب-يكشف-تفاصيل-التجفيف



المهندس-عبد-الكريم-يكشف-تفاصيل-موسم-تجفيف-الطماطم



انطلاق-موسم-الطماطم-المجففة-بالأقصر



انطلاق-موسم-تجفيف-الطماطم-فى-غرب-الأقصر



أول-أيام-موسم-تجفيف-الطماطم-بالأقصر



بدء-موسم-تجفيف-الطماطم-فى-غرب-الأقصر



تجهيز-كميات-الطماطم-لتجفيفها-بالأقصر



تقطيع-الطماطم-قبل-دخول-مرحلة-التجفيف



تقطيع-الطماطم-لتجهيزها-للتجفيف-بالأقصر



سحر-الطماطم-على-جهاز-الفرز-قبل-التجفيف



فرحة-المزارعين-مع-بدء-موسم-تجفيف-الطماطم



كميات-الطماطم-تستعد-للتجفيف-بالأقصر



مهندسين-الاقصر-خلال-موسم-تجفيف-الطماطم



موسم-تجفيف-الطماطم-والفتيات-فى-المناشر



أكبر-منشر-لتجفيف-الطماطم-بمحافظة-الأقصر



أكبر-منشر-لتجفيف-الطماطم-جنوب-الأقصر



الانطلاق-فى-موسم-تجفيف-الطماطم



الطماطم-الحمراء-على-جهاز-الفرز-قبل-التجفيف



الطماطم-تدخل-على-سير-جهاز-الغسيل-والفرز



الطماطم-منورة-على-جهاز-الفرز-والغسيل



العمال-بالمنشر-خلال-مراحل-غسيل-وفرز-الطماطم



العمل-فى-موسم-تجفيف-الطماطم-بالأقصر