اليوم السابع
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السبت، 31 ديسمبر 2022 12:24 م
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الإدارات التعليمية تضع أسئلة الامتحان الإلكترونى والورقى للثانوى العام

السبت، 31 ديسمبر 2022 12:24 م
الإدارات التعليمية تضع أسئلة الامتحان الإلكترونى والورقى للثانوى العام التابلت - طلاب
كتب محمود طه حسين

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انتهت الإدارات التعليمية من وضع أسئلة الامتحانات الإلكترونية والتى تمثل 85% والورقية بنسبة 15% للصفين الأول والثانى الثانوى العام استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق 14 يناير المقبل وتستمر حتى 26 من نفس الشهر.
 
وأكدت المديريات التعليمية، أن الأسئلة متدرجة من السهل إلى الأصعب، وتهدف إلى قياس نواتج التعلم والفهم والتطبيق والتحليل، كما أن صياغتها واضحة وشملت مقررات الفصل الدراسي الأول بأكمله دون حذف أجزاء، مشيرة إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد والمقالية مكملة لبعضها وتوزيع درجات الامتحان الإلكترونى والورقى حسب الأسئلة.
 
وأوضحت الوزارة، أنه يمنع الخروج من لجنة الامتحان بورقة المفاهيم كما لا يسمح للطالب بدخول اللجنة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بأي أوراق، كما أنه لا يسمح للطالب بدخول اللجنة بأي كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة وشددت على عدم مغادرة لجنة الامتحان بعد انتهاء الإجابة عن الأسئلة الالكترونية فقط دون الإجابة على الاسئلة المقالية الورقية.
 
وتابعت الوزارة أنه يحظر على الطلاب القيام بالغش داخل لجنة الامتحان والا يتعرض للمساءلة والعقاب، كما يحظر على الطلاب القيام بتصوير اجزاء من الامتحان ووضعها على السوشيال ميديا وإلا يتعرض للمساءلة والعقاب.
 
يذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بأن يقوم الموجهون الأوائل من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان في حدود محتويات الورقة الامتحانية يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة ، ولا يجوز الاحتفاظ بها.
 
 

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