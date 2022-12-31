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الأمطار تهدد احتفالات عيد الميلاد فى المملكة المتحدة

السبت، 31 ديسمبر 2022 04:58 م
الأمطار تهدد احتفالات عيد الميلاد فى المملكة المتحدة الامطار بالمملكة المتحدة
كتب إيهاب محمد

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تهدد الأمطار الغزيرة احتفالات رأس السنة الجديدة بالمملكة المتحدة بالتحديد في الجنوب الغربي، حيث الثلوج القادمة إلى اسكتلندا.

ووفقا لموقع "ديلى ميل"، ويأمل المحتفلون أن يبتعد الطقس الأسوأ عن لندن وأدنبرة، حيث تتوقع كلتا المدينتين حشودًا كبيرة في احتفالاتهم السنوية الأولى بالألعاب النارية منذ ثلاث سنوات.

تقرير ديلى ميل
تقرير ديلى ميل

وصدر تحذير أصفر من هطول الأمطار في معظم أنحاء جنوب غرب وجنوب ويلز حتى الساعة 9 مساءً يوم السبت، بينما من المتوقع حدوث اضطراب في جميع أنحاء المرتفعات الاسكتلندية حيث توجد تحذيرات من الجليد حتى الساعة 11 صباحًا والثلوج حتى الساعة 3 مساءً.

قالت نائبة رئيس الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية هيلين كوجى، إن عطلة رأس السنة الجديدة ستكون "غير مستقرة" في معظم أنحاء المملكة المتحدة.

وقالت السيدة كوجى، "ستكون ليلة رأس السنة بالنسبة لمعظم الناس أكثر رطوبة في اليومين ، مع عدد من الجبهات التي تجلب الأمطار والرياح في معظم أنحاء البلاد".

امطار
امطار

سيبقى الطقس غير المستقر معنا في المساء، سيشهد جزء كبير من اسكتلندا يومًا جافًا إلى حد كبير، مع أمطار فقط، قبل وصول مجموعة أكثر ثباتًا من الأمطار وثلوج التلال، وسيتبع ذلك يوم رأس السنة الجديد الأكثر اختلاطًا، حيث تشهد اسكتلندا الجزء الأكبر من الظروف غير المستقرة، مع نوبات من الأمطار تتحول إلى ثلوج فوق أرض مرتفعة، وتستمر في التوجه شمالًا.

في حين سيكون الجو لطيفًا عبر الجنوب، إلا أنه سيظل أكثر برودة في الشمال مع وجود خطر جليد في أماكن هنا في وقت مبكر من يوم الأحد.


الامطار

امطار

المملكة المتحدة

مياة الامطار



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