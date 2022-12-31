اليوم السابع
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الأحوال المدنية توفد مأموريات لاستخراج الوثائق لـ"قادرون باختلاف"

السبت، 31 ديسمبر 2022 12:10 م
الأحوال المدنية توفد مأموريات لاستخراج الوثائق لـ"قادرون باختلاف" قطاع الأحوال المدنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أوفد قطاع الأحوال المدنية بالتزامن مع إحتفالية (قادرون بإختلاف) مأمورية خاصة من القطاع إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع (مؤسسة الأحداث الضالين من ذوى الاحتياجات الخاصة) الكائنة بمنطقة المرج بالقاهرة، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للنزلاء من فاقدى الأهلية وذوى الهمم وتلبية كافة متطلباتهم من مصدرات القطاع المميكنة. 
       
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والمشاركة الفعالة فى شتى الفعاليات.
 
وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.
 
واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.
 
ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.

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