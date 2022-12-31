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اعترافات تاجر ألعاب نارية ضبط بحوزته مليون قطعة: جهزت لبيعها فى رأس السنة

السبت، 31 ديسمبر 2022 09:42 ص
اعترافات تاجر ألعاب نارية ضبط بحوزته مليون قطعة: جهزت لبيعها فى رأس السنة ألعاب نارية- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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اعترف شخص بجلب كميات من الألعاب النارية بقصد بيعها للشباب وأصحاب المحال في رأس السنة الميلادية الجديدة، بهدف تحقيق أرباح مالية كبيرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن  القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية)، وبحوزته 43 كرتونة ألعاب نارية بداخلها (1,300,000صاروخ) داخل المخزن الخاص به "كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية".
 
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقد الاتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة والترويج في رأس السنة وأعياد الميلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.

 


أمن القاهرة

اخبار الحوادث

الجمالية

العاب نارية



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