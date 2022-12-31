استقرار فى حالة الطقس بعد يوم من الأمطار الغزيرة بالإسكندرية.. صور

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، استقرار ملحوظ فى حالة الطقس، بعد يوم من الأمطار الغزيرة فى إطار ما تتعرض له المحافظة من نوة رأس السنة، حيث شهدت الإسكندرية سماء صافية وانقشاع السحب مع سطوع ملحوظ للشمس فى ليلة رأس السنة، استقبالا للعام الجديد 2023، هى فرصة جيدة للمحتفلين بالعام الجديد لقضاء ليلة سعيدة دافئة بالإسكندرية ، و سجلت المحافظة اليوم 20 درجة فى العجمى و 14 درجة فى الصغرى.

يأتى ذلك بالرغم من التوقعات بهطول أمطار خفيفة في أول اليوم، قد تكون متوسطة مع تقدم ساعات النهار على فترات متقطعة، بنسبة حدث 40% تقريبا، إلا أن السماء كان لها رأى آخر احتفالا بالعام الجديد .

من جانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على إن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف علي مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار و بعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش مما يؤدي إلي إعاقة جريان المياه في بعض المناطق. بالإضافة إلى العبء الذي تواجهه شبكة الصرف الصحي فى المناطق غير المرصوفة و تتطلب جهد مضاعف لتطهير المطابق .

وأكد حرص الشركة لتحسين مستوى خدمة الصرف الصحي بالإسكندرية وتقديمها بالصورة التي يتوقعها ويستحقها المواطنون، وإنه فور إنتهاء الأمطار يتم رصد تجمعات الأمطار والعمل علي إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة على المحافظة.

وأشار إلى أن الشركة تستعد قبل بدء النوة ب 24 ساعة فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية بإنتشار 102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحي و20 سيارة من الأحياء و 8 بدالات من شركة مياه الشرب على مدار اليوم حتى استقرار الحالة.



استقرار فى حالة الطقس بعد يوم من الأمطار الغزيرة بالإسكندرية



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