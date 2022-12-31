إقبال المواطنين على محلات التسالى للاحتفال برأس السنة فى الإسكندرية.. صور

ومن جانبه، أصدر اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأشار محافظ الاسكندرية، إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.

وشهدت محافظة الإسكندرية اليوم، استقرار ملحوظ فى حالة الطقس، بعد يوم من الأمطار الغزيرة فى إطار ما تتعرض له المحافظة من نوة رأس السنة، حيث شهدت الإسكندرية سماء صافية وانقشاع السحب مع سطوع ملحوظ للشمس فى ليلة رأس السنة، استقبالا للعام الجديد 2023، وهى فرصة جيدة للمحتفلين بالعام الجديد لقضاء ليلة سعيدة دافئة بالإسكندرية، وسجلت المحافظة اليوم 20 درجة فى العجمى و14 درجة فى الصغرى.