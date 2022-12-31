إقبال الأهالى على شراء الدجاج بسعر تنافسى من معرض منتجات جامعة العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهد منفذ بيع الدواجن بجامعة العريش، إقبال الأهالي على الشراء بعد توفيرها بسعر تنافسى، وأعلنت جامعة العريش، أنه ستمرارًا للدور الريادي الخدمي والتي تقوم به جامعة العريش لخدمة أهل سيناء، قامت الجامعة بفتح باب البيع للعنبر رقم 2 من عنابر الدجاج البياض بسعر تنافسي 50 جنيها للدجاجة الواحدة، وشهدت منتجات الجامعة اقبالًا من الأهالي.

وقال الدكتور هاني العلاقمي، عميد كلية العلوم الزراعية البيئية، إن جميع السلع الخاصة بالجامعة متوفرة في كافة منافذ الجامعة ومنفذ الكلية بمبنى رئاسة الجامعة بوسط المدينة، بالإضافة لسيارات الكلية للتوزيع بمناطق ضاحية السلام والعبور.

وأعلنت جامعة العريش أن مجلس الجامعة وافق على عقد الندوات وورش العمل الخاصة بتثقيف الطلاب وأهالي شمال سيناء، والانتهاء من استعدادات كليات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023.

ووافق مجلس الجامعة على دعم وخدمة وتبني الطلاب المتفوقين علميًا من خلال المعرض المحلي (أيسف للعلوم والهندسة) للعام الدراسي 2022/2023، ومشاركة محافظة شمال سيناء في تجميل بعض الميادين ومداخل القرى وبعض المدارس بنطاق المحافظة، وعقد ندوة بعنوان: "أثر القضاء العرفي في الثقافة السيناوية"، وأخرى بعنوان "دور الجامعة في تنمية الانتماء للوطن والمواطنة لدى الطلاب"، وإقامة معسكر تشجير لمدة ثلاث أيام وبمشاركة طلاب.

وكانت كلية التربية بجامعة العريش، أعلنت تنفيذها عدد من الفعاليات المجتمعية بينها اسبوع السعادة والاحتفال باليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة، و ندوة عن التعليم قوة في اي عصر، ومحاضرة عن تمكين الأشخاص ذوى الاعاقة فى سوق العمل والتحديات التى تواجههم رؤية مستقبلية، ومحاضرة اخرى عن الضغوط الأكاديمية وافتتاح معرض فن السعادة، وندوة تثقيفية حول تداعيات التغيرات المناخية شملت محاضرتين بعنوان "مؤتمر الأطراف 27.. مصر صوت أفريقيا وبوابة إنقاذ الطبيعة" و"الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب المياه".

ونفذت كلية العلوم بجامعة العريش حملة اعرف فصيلتك، و تم عمل الفصيلة لـ146 طالبا بمختلف الكليات منهم 4 فصائل O سالب و9 فصائل AB وحملة قياس ضغط الدم والسكر، وقام طلاب كلية العلوم بعدد من الانشطة العلمية والمشاريع التى تحقق التنمية المستدامة منها معالجة مخلفات المزارع المائية للحفاظ على مصادر المياه بمشاركة طلاب من كليات الاستزراع السمكى والمصايد البحرية و الحاسبات والمعلومات وكلية العلوم الزراعية البيئية، وشارك طلاب كلية العلوم مشاريع عن "معالجة مياه الصرف الملوثة بالصبغات باستخدام نوي البلح وقش الأرز" و "انتاج الهيدروجين"، و"انتاج كيروسين الطائرات من الأكياس البلاستيك".

كما نفذت كلية الطب بجامعة العريش محاضرة بعنوان "التعليم الطبي"، ونفذت كلية الحاسبات والمعلومات ندوة عن العمل الحر الفرص والتحديات فى عصر الرقمنة، وكلية الطب البيطرى محاضرة بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الثروة الحيوانية"، ومعهد الدراسات البيئية ندوة "فى حب مصر"، ومحاضرة فى النشر الدولى.



اقبال المواطنين على الشراء



الدواجن بجامعة العريش



انتاج بيض الدجاج



جانب من حركة البيع