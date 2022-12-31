إصابة مزارع وطفل إثر تناول واستنشاق مبيد حشرى بالخطأ فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب مزارع وطفل عمره 3 سنوات فى الشرقية بضيق التنفس وحالة إعياء شديدة، إثر استنشاق الأول مبيد حشرى بطريق الخطأ، وتناول الطفل مبيد حشرى بالمنزل عن طريق الخطا، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما.

واستقبل مستشفي أولاد صقر المركزى "ملك ح إ" 3 سنوات مقيم أولاد صقر مصابا بحالة إعياء، نتيجة تناول مبيد حشري بالمنزل بطريق الخطأ، تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل والعلاج اللازم، فيما استقبل مستشفى الصالحية الجديدة "مرسي ع ع" 45 عاما مقيم الكسارة مصابا بضيق بالتنفس إثر استنشاق مبيد حشرى أثناء رش خضروات بأرض زراعية، وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.