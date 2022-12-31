أقباط إسنا يحتفلون بعيد اكتشاف رفات الأم دولاجى وأولادها الأربعة بكنيستها بإسنا

بدأ الاحتفال بترأس نيافة الأنبا يواقيم صلاة العشية، واشترك مع نيافته القمص متاؤس القمص زخاري، والقس بيشوي القمص شنودة كهنة الكنيسة، حيث تم تطييب الأنبوبة التى تحوى رفات الأم دولاجي وأولادها الأربعة، والطواف بالمقصورة الخشبية المرسوم عليها الأم دولاجي وأولادها الأربعة داخل الكنيسة، وسط أصوات التراتيل والتماجيد من شعب الكنيسة، ويعقب ذلك صلاة القداس الإلهي، لتذكار عيد أكتشاف رفاتهم المقدسة.

يذكر أن الشهيدة الأم دولاجي وأولادها الأربعة، هم باكورة شهداء مدينة إسنا ويحتفل بعيدهم يوم 6 بشنس من كل عام، وكان البابا شنودة الثالث قام بتدشين الكنيسة بعد إعادة بنائها وتجديدها في 20 أكتوبر 2007 وهي الكنيسة الوحيدة التي تحمل أسم الأم دولاجي وأولادها الأربعة.

رصد " اليوم السابع" الحفاوة الكبيرة فى محافظة الأقصر السياحية والأثرية بالميادين والشوارع بقدوم رأس السنة الميلادية، وذلك بنشر أشجار الكريسماس لتزين كافة أرجاء المدينة خلال استقبال الأفواج السياحية من حول العالم للاحتفال بالعام الجديد 2023، مع التجهيزات المميزة داخل الفنادق لقدوم العام الجديد.

وسادت حالة من البهجة والسحر في مختلف أرجاء محافظة الأقصر، استعداداً لاحتفالات رأس السنة الميلادية "الكريسماس" وأعياد الميلاد، وذلك عبر تجهيز الشوارع والميادين بأشجار الكريسماس وتجميل كافة الفنادق الكبري بالمحافظة بجانب الفنادق العائمة والثابتة بمراسي المحافظة لاستقبال الأفواج السياحية الأجنبية من حول العالم لحضور الاحتفالات في مدينة الطقس الدافئ شتاءاً وعاصمة الحضارة الفرعونية القديمة، ابتهاجاً بالعام الجديد 2023.