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"وداعا بيليه.. البرازيل تعلن الحداد".. لولا دا سيلفا: لم يكن هناك رقم 10 مثله

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 08:57 ص
"وداعا بيليه.. البرازيل تعلن الحداد".. لولا دا سيلفا: لم يكن هناك رقم 10 مثله بيليه
وكالات الأنباء

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أعلن الرئيس البرازيلى المنتهية ولايته جايير بولسونارو الحداد الرسمى 3 أيام على وفاة لاعب كرة القدم الأسطورى بيليه، فى مرسوم نشرته الجريدة الرسمية.

وجاء فى المرسوم حسبما نقلت "سكاى نيوز"، أن "الحداد الرسمى قد أُعلِن في كل أنحاء البلاد.. فى بادرة تكريمية بعد وفاة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه" إثر معاناة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 82 عاما.

وقال بولسونارو إنّ بيليه "حمل اسم البرازيل في العالم أجمع. لقد حوّل كرة القدم إلى فنّ وفرح".

من جهته، ودّع الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أسطورة بلاده، قائلاً: على تويتر "لم يكن هناك رقم 10 مثله".

وتابع لولا الذي يتسلّم مهماته الرئاسية الأحد "قلّة من البرازيليين حملت اسم بلدنا إلى أبعد الحدود بقدر ما فعل... لم يلعب فحسب، بل قدّم عرضاً شاملاً"، مؤكداً أنه استمتع بامتياز مشاهدة بيليه وهو يلعب مباشرة. وأضاف "شكرا لك بيليه".

توفى أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه أمس الخميس عن 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

 


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