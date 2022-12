ننشر أسماء الفائزين فى المعرض المحلى للعلوم والهندسة بدمياط.. صور

وتنافس عدد 65 طالبا بـ 43 مشروع بحث علمي وتصميم هندسي، وتم تصعيد عدد 21 مشروعا للمعرض الجمهوري بمكتبة الإسكندرية BASEF2023

"اليوم السابع" ينشر أسماء الفائزين وهم:

- العربي أيمن أبو عبيد مشروع مزرعة سمكية زكية تعمل بالطاقة الشمسية، مدرسة اللغات الرسمية دمياط .

- همسة أنور - كريم محمد سلامة مشروع Helpful kind hand مدرسة رويال الخاصة – دمياط الجديدة الرسمية المتميزة للغات دمياط الجديدة.

- جودي وائل شطا مشروع Green economy and BSF

مدرسة دمياط الجديدة الرسمية المتميزة للغات دمياط الجديدة

- إسلامة احمد عبده العوف مشروع المشاية المتحركة للمشاه مدرسة 25 يناير للتعليم الأساسي دمياط الجديدة

- عبد الرحمن كامل صالح

مشروع The M.M.D for ATM مدرسة دمياط الجديدة الرسمية المتميزة للغات دمياط الجديدة

- عمر أيمن – أحمد وائل العجمي مشروع U.Efor Energy Production

مدرسة دمياط الجديدة الرسمية المتميزة للغات

- كارما وائل شطا

مشروع جهاز زكي لفصل المحاصيل الزراعية

مدرسة طيبة الرسمية المتميزة للغات دمياط الجديدة

- دارين أحمد صقر – جاسر أحمد صقر

مشروع Athlete monitoring system ستيم الدقهلية - زيد بن مدرسة حارثة الرسمية للغات دمياط الجديدة

- عمر احمد كرات مشروع Sport & electricity مدرسة الايمان الإسلامية الخاصة دمياط

- ملك العطفي مشروع Yes You Can

مدرسة اللغات الرسمية الجديدة دمياط

- خالد محمود رمضان ونيس

A clean energy futureمشروع الكفراوي للتعليم الأساسي مدرسةدمياط الجديدة

- يوسف محمود رمضان ونيس مشروع Future power water مدرسةالكفراوي للتعليم الأساسي دمياط الجديدة

- ياسمين السيد شعبان

مشروع إعادة تدوير مياه الغسالة مدرسة راس البر الرسمية للغات عزبة البرج

-سلمي أبو العزم + محسن أبو العزم

Thermos electronic cycle اللغات الرسمية الجديدة دمياط

- عبد الرحمن محمد موسي

مشروع Biocontrol Efficacy of _Trichoderma_sp.against wilt of tomato caused by_Fusarium sp.

مدرسة أحمد زويل الإعدادية دمياط الجديدة

- يوسف رمضان – يحي رمضان

مشروع تطوير التشخيص الطبي باستخدام البرمجيات الحديث اللغات الرسمية دمياط

- مهاب عصام واحمد الصردي

مشروع Smart Shopping Cart

مدرسة التجريبية الإعدادية المطورة

- فارس محمد احمد تصميم مشروع جهاز للكشف عن الكحول للحد من حوادث الطرق

مدرسة الشهيد ياسر شتية الزرقا

- مريم احمدو عمر حمدي مشروع Technology And the world end

مدرسة دمياط الجديدة الرسمية المتميزة دمياط الجديدة

- ميرنا سامح و ملك عوض

مشروع Simplicity of electricity

مدرسة أبو بكر الصديق + نور المعارف دمياط الجديدة

- راشد وليد يحي مشروع التلوث الهوائي

مدرسة شجرة الدر الرسمية للغات فارسكور.

وقام "وكيل الوزارة" بتكريم المحكمين وجميع الطلاب المشاركين والطلاب الذين تم تصعيدهم، متمنيا لهم التوفيق والسداد في معرض الإسكندرية 2023.