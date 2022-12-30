نجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون في ذكري ملك العود فريد الأطرش.. صور

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مساء اليوم حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفاروذلك على مسرح دار أوبرا الاسكندرية.

وشدي نجوم الأوبرا بباقة مختارة من أجمل أعمال الموسيقار الراحل فريد الاطرش ، قدمت الفرقة الموسيقية بالفاصل الأول من الحفل منوعات موسيقية لألحان الموسيقار الراحل .." أن جيت للحق،ميكونش ده اللي اسمه الهوى أداء الفنانةنعمة عصمت,الحياة حلوة،فوق غصنك يا ليمونة اداء الفنان وائل ابو الفتوح،

بقي عايز تنساني،يا حلاوتك يا جمالك أداء الفنانة ياسمين إبراهيم،الربيع أداء الفنان أيمن مصطفي،وبالفاصل الثاني من الحفل قدم عازف القانون الفنان علي الخبيري بأنامله الذهبية تقاسيم للحن "جميل جمال" ثم تغني الفنان أمير الرفاعي ب "يا حبايبي يا غاليين"، "ما أنحرمش العمر "، إديني ميعاد وقابلني أداء الفنانة سارة مجدي،ليالي الأنس أداء الفنانة ندا غالب،انا واللي باحبه،إشتقت لك أداء الفنان وليد حيدر

وفي ختام الحفل قدم نجوم الفرقة "أوبريت بساط الريح" ب جمال كلماته وروعة الحانه والأداء المتميز المطربين وقد لاقي الإستحسان والتحية الجارفة و التصفيق الحار والمستمر من جمهور الحفل.

يذكر أن الموسيقار فريد الأطرش لقب ب "ملك العود" و"موسيقار الأزمان"، وقد وافته المنية في 26 ديسمبر من عام 1974 بعد أن ترك بصمات واضحة فى الموسيقى والغناء العربى، حيث يعد من اعلام الفن فى مصر والعالم العربى، لحن لكبار المطربين والمطربات، وقدم أكثر من 30 فيلما سينمائيا، وحصل على أكثر من 17 وسام وقلادة من ملوك ورؤساء العالم، وكان أخر ماحصل عليه وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عام 1970.